Зеленский озвучил второй вопрос для опроса 25 октября
Всеукраинский опрос проведут в день выборов – 25 октября. Украинцам зададут 5 вопросов
Первый будет касаться пожизненного заключения для коррупционеров
Второй – создание свободной экономичной зоны на Донбассе
Вторым вопросом для всеобщего опроса в день выборов 25 октября будет: поддерживаете ли Вы создание на Донбассе свободной экономической зоны?
Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграмм-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Настало время для вопроса номер два. Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны? 25 октября решение зависит именно от тебя!" – сказано в сообщении.
Зеленский отметил, что обещал решать важные вопросы с участием народа, поэтому и инициировал всеукраинский опрос.
"Мы обещали все важные вопросы решать вместе с тобой и мы делаем первые шаги на этом пути. 25 октября на избирательном участке ты сможешь ответить на 5 важных вопросов. Сегодня вопрос номер два – поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны? Воскресенье, 25 октября, приходи и решай. Будет так, как решишь ты. Потому что Украина – это ты", – заявил президент.
Ранее Зеленский озвучил первый вопрос, который будет задан во время проведения местных выборов 25 октября: "Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?".
В Офисе президента позже сообщили, что также украинцам хотят поставить вопросы относительно медицины, школы и парламента.
"Вопросы будут касаться медицины, школы и парламента. Но точных формулировок пока нет", – рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк.
В Офисе Зеленского рассказали, что Украина находится "в самом начале борьбы с коррупционными кланами" и "изменить ситуацию может лишь настоящая воля украинского народа". Именно поэтому вопрос пожизненного наказания за коррупцию в особо крупных размерах и решили вынести на "всенародный опрос"
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что на "всенародный опрос" не будет выноситься тема войны на Донбассе и "зрады" ожидать не стоит.
Как сообщал OBOZREVATEL:
президент Украины Владимир Зеленский записал новое обращение к народу и призвал граждан принять участие в масштабном опросе 25 октября.
В ЦИК сообщили, что не получали никакой информации относительно проведения всеукраинского опроса.
Комитет избирателей Украины заявил, что проведение опроса граждан в день местных выборов, который анонсировал президент Украины Владимир Зеленский, не предусмотрено Избирательным кодексом.
Также OBOZREVATEL собрал все детали, что известно о всеукраинском голосовании от президента.
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что дополнительных средств для проведения в день местных выборов опроса, инициированного Зеленским, не предусмотрено.
В Офисе президента ранее отметили, что опрос не будет иметь юридических последствий, а таким образом власть хочет позволить украинцам самостоятельно определить свои базовые ожидания о курсе развития страны.