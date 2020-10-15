Зеленский озвучил второй вопрос для опроса 25 октября

Вторым вопросом для всеобщего опроса в день выборов 25 октября будет: поддерживаете ли Вы создание на Донбассе свободной экономической зоны?

Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграмм-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Настало время для вопроса номер два. Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны? 25 октября решение зависит именно от тебя!" – сказано в сообщении.

Зеленский отметил, что обещал решать важные вопросы с участием народа, поэтому и инициировал всеукраинский опрос.

"Мы обещали все важные вопросы решать вместе с тобой и мы делаем первые шаги на этом пути. 25 октября на избирательном участке ты сможешь ответить на 5 важных вопросов. Сегодня вопрос номер два – поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны? Воскресенье, 25 октября, приходи и решай. Будет так, как решишь ты. Потому что Украина – это ты", – заявил президент.

Ранее Зеленский озвучил первый вопрос, который будет задан во время проведения местных выборов 25 октября: "Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?".

В Офисе президента позже сообщили, что также украинцам хотят поставить вопросы относительно медицины, школы и парламента.

"Вопросы будут касаться медицины, школы и парламента. Но точных формулировок пока нет", – рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

В Офисе Зеленского рассказали, что Украина находится "в самом начале борьбы с коррупционными кланами" и "изменить ситуацию может лишь настоящая воля украинского народа". Именно поэтому вопрос пожизненного наказания за коррупцию в особо крупных размерах и решили вынести на "всенародный опрос"

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что на "всенародный опрос" не будет выноситься тема войны на Донбассе и "зрады" ожидать не стоит.

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