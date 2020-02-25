Зеленский ограничит импорт угля и электроэнергии

Президент Владимир Зеленский поставил задачу ограничить импорт угля и электроэнергии.

"О каком импорте может идти речь, если страны из которых мы импортируем, не пускают нас на свои рынки. Поэтому сначала наш уголь, наши шахтеры, наша электроэнергия", – сообщил Зеленский на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли Украины.

Президент подчеркнул, что только в том случае, если определенная марка угля в Украине не добывается, власть может начать обсуждать вопрос закупки такого топлива.

"Поэтому импорту сейчас нет места в нашей угольной отрасли. Это срочная задача нашему министру, и все об этом говорят", – резюмировал Зеленский.

Президент Владимир Зеленский поставил задачу ограничить импорт угля и электроэнергии

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