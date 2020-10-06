Зеленский назначил нового главу 'Укроборонпрома' вместо Абромавичуса

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса.

Одновременно с этим исполняющим обязанности гендиректора госконцерна назначили Игоря Фоменко. Об этом свидетельствуют указы №422/2020 и №423/2020, которые были обнародованы на сайте главы государства.

Зеленский подписал соответствующие документы во вторник, 6 октября.

До этого Фоменко занимал должность заместителя гендиректора по производству "Укроборонпрома".

Также он был замгендиректором по бронетанковой, радиолокационной и специальной технике государственного концерна.

В июле 2019 года Абромавичус возглавил наблюдательный совет госконцерна. Спустя месяц Зеленский назначил Абромавичуса генеральным директором "Укроборонпрома".

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