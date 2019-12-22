Главная Новости
22 декабря • обновлено в 09:39
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Зеленский хочет уменьшить концентрацию земли у украинцев: кого коснется

1.8т
Читать материал на украинском

При создании свободного рынка земли в Украине ограничение до 10 тыс. гектаров в одни руки затронет лишь крупные агрохолдинги.

Об этом рассказал в эфире ObozTV экономист Дмитрий Яблоновский, комментируя предложение президента Владимира Зеленского уменьшить максимальную норму концентрации земли у одного владельца.

"Вопрос, который обсуждался и вызвал много дискуссий – сколько максмально условное юридическое или физическое лицо может иметь сельскохозяйственной земли. Президент озвучил 10 тыс. гектаров. Самые большие агрохолдинги имеют сейчас максимум 500 тыс. гектаров. Если вы посмотрите на топ-100 агрохолдингов, то ближе к концу этой сотни они имеют 12-13 тыс. гектаров. Фактически это будет серьезное ограничение для крупнейших агрохолдингов. Но подавляющее число хозяйств имеют меньше, чем 10 тыс. гектаров", – отметил Яблоновский.

Новости
Запуск рынка земли: украинцам дали совет, как заработать

"На 10 тыс. гектаров можно абсолютно нормально делать бизнес, связанный с садоводством, выращиванием овощей, ягод, даже зерновыми. Специалисты аграрной сферы говорят, что от 1 тыс. гектаров уже есть эффект достаточного масштаба, чтобы работать с зерновыми. Подавляющее число хозяйств попадают под эту категорию. Потому с политической точки зрения это может быть абсолютно приемлемым ограничением", – считает он.

По данным эксперта, в Украине около трех четвертей сельскохозяйственного производства осуществляют хозяйства с земельным банком до 10 тыс. гектаров, которые обрабатывают около 80% пашни.

Зеленский хочет уменьшить концентрацию земли у украинцев: кого коснется

Как сообщал OBOZREVATEL:

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Автор
Павел Заяц
Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV земельная реформа Мораторий на продажу земли Рынок земли в Украине
Персоны
Владимир Зеленский Дмитрий Яблоновский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги