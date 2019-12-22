Зеленский хочет уменьшить концентрацию земли у украинцев: кого коснется

При создании свободного рынка земли в Украине ограничение до 10 тыс. гектаров в одни руки затронет лишь крупные агрохолдинги.

Об этом рассказал в эфире ObozTV экономист Дмитрий Яблоновский, комментируя предложение президента Владимира Зеленского уменьшить максимальную норму концентрации земли у одного владельца.

"Вопрос, который обсуждался и вызвал много дискуссий – сколько максмально условное юридическое или физическое лицо может иметь сельскохозяйственной земли. Президент озвучил 10 тыс. гектаров. Самые большие агрохолдинги имеют сейчас максимум 500 тыс. гектаров. Если вы посмотрите на топ-100 агрохолдингов, то ближе к концу этой сотни они имеют 12-13 тыс. гектаров. Фактически это будет серьезное ограничение для крупнейших агрохолдингов. Но подавляющее число хозяйств имеют меньше, чем 10 тыс. гектаров", – отметил Яблоновский.

"На 10 тыс. гектаров можно абсолютно нормально делать бизнес, связанный с садоводством, выращиванием овощей, ягод, даже зерновыми. Специалисты аграрной сферы говорят, что от 1 тыс. гектаров уже есть эффект достаточного масштаба, чтобы работать с зерновыми. Подавляющее число хозяйств попадают под эту категорию. Потому с политической точки зрения это может быть абсолютно приемлемым ограничением", – считает он.

По данным эксперта, в Украине около трех четвертей сельскохозяйственного производства осуществляют хозяйства с земельным банком до 10 тыс. гектаров, которые обрабатывают около 80% пашни.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Верховная Рада 13 ноября 240 голосами поддержала законопроект о рынке земли (№2178-10) в первом чтении. Таким образом уже в октябре 2020 года, если парламентарии успеют до конца года рассмотреть законопроект во втором чтении, украинцы смогут продавать и покупать землю.

Президент Владимир Зеленский предложит парламентскому комитету по вопросам аграрной и земельной политики уменьшить максимальную норму концентрации земли до 10 тыс. гектаров. Ранее озвучивалась цифра в 200 тыс. гектаров.

Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.

В Украине прошли масштабные протесты против открытия рынка земли.

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