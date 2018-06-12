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Зависит от коррупции: Европарламент решил помочь Украине финансово

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Европейский парламент проголосует за дальнейшую макрофинансовую помощь Украине, если будет наблюдаться прогресс в борьбе с коррупцией.

Об этом рассказал депутат Европарламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский в своем микроблоге в Twitter, опубликовав соответствующий документ.

"Ожидается, что в июне 2018 года Европейский парламент проголосует за предложение Комиссии о дальнейшей макрофинансовой помощи Украине. Будущие выплаты будут зависеть от прогресса страны в борьбе с коррупцией", – говорится в документе.

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Также, в заявлении напомнили, что в марте 2018 года Еврокомиссия предложила новую программу макрофинансовой помощи на фоне продолжающейся экономической уязвимости в размере 1 млрд евро.

"Комиссия и Европейская служба внешних действий будут следить за выполнением условий", – сказано в документе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце мая послы Евросоюза одобрили соглашение с Европарламентом о новом пакете макрофинансовой помощи для Украины.

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Темы
Макрофинансовая помощь УкраинеБорьба с коррупцией в Украине
Персона
Яцек Сариуш-Вольский
Место
Украина
Объект
Европейский парламент
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