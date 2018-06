Зависит от коррупции: Европарламент решил помочь Украине финансово

Европейский парламент проголосует за дальнейшую макрофинансовую помощь Украине, если будет наблюдаться прогресс в борьбе с коррупцией.

Об этом рассказал депутат Европарламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский в своем микроблоге в Twitter, опубликовав соответствующий документ.

"Ожидается, что в июне 2018 года Европейский парламент проголосует за предложение Комиссии о дальнейшей макрофинансовой помощи Украине. Будущие выплаты будут зависеть от прогресса страны в борьбе с коррупцией", – говорится в документе.

Также, в заявлении напомнили, что в марте 2018 года Еврокомиссия предложила новую программу макрофинансовой помощи на фоне продолжающейся экономической уязвимости в размере 1 млрд евро.

"Комиссия и Европейская служба внешних действий будут следить за выполнением условий", – сказано в документе.

European Parliament to vote on further macro-financial assistance to Ukraine,

conditional upon fighting corruption.

