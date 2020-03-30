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31 марта • обновлено в 01:21
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Виктор Калиненко

В Украине запустили рынок земли: Рада приняла сенсационное решение и новые правила

23.4т
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Монобольшинство Верховной Рады 31 марта поддержало в целом запуск рынка земли в Украине. Законопроект, который не могли принять со дня независимости, поддержали по требованию МВФ и после настоятельной просьбы президента Владимира Зеленского.

В частности, за законопроект "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" проголосовали 259 народных депутатов. "Слуги народа" отдали 206 голосов (против депутаты Яцык и Воронько), ОПЗЖ не дали ни одного голоса "за", как и "Батьківщина". "Европейская солидарность" – 23 "за", внефракционные – 5, "Голос" – 13, "Довіра" – 12, "За майбутнє" – 0 (чтобы просмотреть поименное голосование дочитайте новость до конца).

Главное:

  • покупать землю смогут только физические лица (не компании);

  • каждый может купить до 100 гектаров;

  • с 2024-го смогут покупать землю и юридические лица, тогда "порог" увеличат до 10 тыс. га.

  • рынок запустят в июле 2021-го;

  • продавать государственную и коммунальную землю не будут.

Отметим, фракция "Слуга народа" согласилась голосовать за закон о запуске рынка земли только после встречи с президентом Владимиром Зеленским

"Прошлись по всем замечаниям, которые были к закону о земле, и фракция поддержала, конечно, голосование за этот сверхважный для нашей страны закон", – сообщил депутат от "Слуги народа" Никита Потураев в кулуарах Верховной Рады.

Документ предусматривает, что землю можно будет купить только безналичным расчетом. При этом все средства будут проверяться налоговой. В Раде обещают, что контролировать собственников будут тщательно, и никто не сможет иметь больше положенного, несмотря на то количество фирм и предприятий, которые на него оформлены.

В Украине запустили рынок земли: Рада приняла сенсационное решение и новые правила

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Так выглядят поправки к законопроекту о рынке земли на бумаге

Так выглядят поправки к законопроекту о рынке земли на бумаге

Телеканал "НАШ"

По предварительным оценкам, стоимость гектара будет в районе 2-3 тысяч долларов. В то же время нардеп от “Слуги народа” Дмитрий Соломчук прогнозирует, что через 2-3 года стоимость земли в Украине будет больше 5 тысяч евро, а после 2026 года гектар будет стоить больше 10 тысяч евро.

Государство будет помогать фермерам – в правительстве запустят специальную программу и под нее выделят около 4 млрд гривен.

Иностранцы не могут покупать землю до проведения всеукраинского референдума. Ожидается, что референдум будет проведен в ближайшие годы, но никакого отдельного закона по нему нет.

В Украине запустили рынок земли: Рада приняла сенсационное решение и новые правила

fb.com

Монобольшинство Верховной Рады поддержало запуск рынка земли в Украине

Монобольшинство Верховной Рады поддержало запуск рынка земли в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 20 сентября Минэкономразвития опубликовало законопроект о рынке земли в Украине. Его собираются запустить уже осенью 2020 года.

  • Согласно документу, право собственности на сельхозземли смогут покупать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.

  • Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.

  • Украинцы вышли с протестом против открытия рынка земли.

  • Зеленский обратился к украинцам, объяснив, зачем нужна продажа земель.

  • 12 ноября в Верховной Раде не состоялось голосование за законопроект о рынке земли из-за разногласий внутри фракции "Слуга народа".

  • Верховная Рада 13 ноября 240 голосами поддержала законопроект о рынке земли (№2178-10) в первом чтении. Таким образом, уже в октябре 2020 года, если парламентарии успеют до конца года рассмотреть законопроект во втором чтении, украинцы смогут продавать и покупать землю.

  • 5 марта новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что вопрос продажи земли иностранцам должен решаться только путем проведения референдума.

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Автор
Виктор Калиненко
Темы
Мораторий на продажу земли Рынок земли в Украине
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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Livesey David
Livesey David
Последнее, что ещё оставалось не проданным в Cвинapнии - земля, теперь и это упущение будет исправлено. ))
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2
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Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
НУ ЧО, ТЕПЕРЬ ВСЕ НАКОНЕЦ-ТО ВРОДЕ ПРОДАЛИ: украинцев продали в рабы по Италиям и ПОЛЬШАМ, Веру тысячелетнюю продали, Память свою продали, Историю, Дедов своих продали, Соросу продались, иностранным банкам продались, экономику продали в хлам, ну и логично и ЗЕМЛЮ СВОЮ РИДНУ ПРОДАЛИ!!! Занавес! Расходитесь по домам!!!
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Poster Shlagov
Poster Shlagov
Victor Ideiniy, Слава Богу, что Путина сюда не приписали.
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Arakilyn Dimasx
Arakilyn Dimasx
Нарешті спромоглися
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