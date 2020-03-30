В Украине запустили рынок земли: Рада приняла сенсационное решение и новые правила

Монобольшинство Верховной Рады 31 марта поддержало в целом запуск рынка земли в Украине. Законопроект, который не могли принять со дня независимости, поддержали по требованию МВФ и после настоятельной просьбы президента Владимира Зеленского.
В частности, за законопроект "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" проголосовали 259 народных депутатов. "Слуги народа" отдали 206 голосов (против депутаты Яцык и Воронько), ОПЗЖ не дали ни одного голоса "за", как и "Батьківщина". "Европейская солидарность" – 23 "за", внефракционные – 5, "Голос" – 13, "Довіра" – 12, "За майбутнє" – 0 (чтобы просмотреть поименное голосование дочитайте новость до конца).
Главное:
покупать землю смогут только физические лица (не компании);
каждый может купить до 100 гектаров;
с 2024-го смогут покупать землю и юридические лица, тогда "порог" увеличат до 10 тыс. га.
рынок запустят в июле 2021-го;
продавать государственную и коммунальную землю не будут.
Отметим, фракция "Слуга народа" согласилась голосовать за закон о запуске рынка земли только после встречи с президентом Владимиром Зеленским
"Прошлись по всем замечаниям, которые были к закону о земле, и фракция поддержала, конечно, голосование за этот сверхважный для нашей страны закон", – сообщил депутат от "Слуги народа" Никита Потураев в кулуарах Верховной Рады.
Документ предусматривает, что землю можно будет купить только безналичным расчетом. При этом все средства будут проверяться налоговой. В Раде обещают, что контролировать собственников будут тщательно, и никто не сможет иметь больше положенного, несмотря на то количество фирм и предприятий, которые на него оформлены.
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Так выглядят поправки к законопроекту о рынке земли на бумаге
Телеканал "НАШ"
По предварительным оценкам, стоимость гектара будет в районе 2-3 тысяч долларов. В то же время нардеп от “Слуги народа” Дмитрий Соломчук прогнозирует, что через 2-3 года стоимость земли в Украине будет больше 5 тысяч евро, а после 2026 года гектар будет стоить больше 10 тысяч евро.
Государство будет помогать фермерам – в правительстве запустят специальную программу и под нее выделят около 4 млрд гривен.
Иностранцы не могут покупать землю до проведения всеукраинского референдума. Ожидается, что референдум будет проведен в ближайшие годы, но никакого отдельного закона по нему нет.
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Монобольшинство Верховной Рады поддержало запуск рынка земли в Украине
Как сообщал OBOZREVATEL:
20 сентября Минэкономразвития опубликовало законопроект о рынке земли в Украине. Его собираются запустить уже осенью 2020 года.
Согласно документу, право собственности на сельхозземли смогут покупать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.
Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.
Украинцы вышли с протестом против открытия рынка земли.
Зеленский обратился к украинцам, объяснив, зачем нужна продажа земель.
12 ноября в Верховной Раде не состоялось голосование за законопроект о рынке земли из-за разногласий внутри фракции "Слуга народа".
Верховная Рада 13 ноября 240 голосами поддержала законопроект о рынке земли (№2178-10) в первом чтении. Таким образом, уже в октябре 2020 года, если парламентарии успеют до конца года рассмотреть законопроект во втором чтении, украинцы смогут продавать и покупать землю.
5 марта новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что вопрос продажи земли иностранцам должен решаться только путем проведения референдума.
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