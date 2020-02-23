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23 февраля • обновлено в 20:12
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Запуск рынка земли в Украине: экс-премьер назвал главный риск

2.2т
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После запуска в Украине свободного рынка земли иностранцы смогут обойти запрет на приобретение земельных участков и окажутся в более выгодном положении, чем украинский бизнес.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV политический деятель, экс-премьер-министр Украины (2001-2002) Анатолий Кинах, комментируя риски земельной реформы.

"На сегодняшний день одним из наиболее рискованных факторов является платежеспособность. Платежеспособность наших фермеров, стоимость наших кредитных ресурсов, которая зашкаливает до 15-20% годовых, абсолютно не отвечает тому, что у нерезидентов, которые вокруг нас. Это огромная угроза", – заявил политик.

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Комментируя норму законопроекта, которая запрещает продажу земли иностранцам, Кинах отметил: "Дьявол прячется в мелочах. Там разрешается продавать юридическим лицам, например, банкам. Вы же понимаете, что спокойно можно иметь влияние на юридическое лицо или банк. Там будет капитал происхождением не из Украины".

Экс-премьер рекомендовал власти отказаться от "турборежима" в вопросе создания рынка земли.

"Это очень серьезная тема и надо делать все, чтобы не допустить таких методов формирования рынка земли, которые опираются на бессистемные непрофессиональные действия", – подчеркнул он.

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Запуск рынка земли: экс-премьер назвал риск

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Автор
Павел Заяц
Темы
Мораторий на продажу земли Рынок земли в Украине земельная реформа Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Персона
Анатолий Кинах
Место
Украина
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
никаких рисков..все идет по плану..Неньку с молотка подешевле.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Да продать нужно иностранцам но только не рашским,и тогда когда вся земля у нас будет европейцев США Канады то срашка обламаеться уже навсегда и никуда уже не полезет земля то будет уже не украинская а иностранцев тут тогда им уже зась будет)
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