Запуск рынка земли: экс-премьер назвал риск

После запуска в Украине свободного рынка земли иностранцы смогут обойти запрет на приобретение земельных участков и окажутся в более выгодном положении, чем украинский бизнес.
Такое мнение высказал в эфире ObozTV политический деятель, экс-премьер-министр Украины (2001-2002) Анатолий Кинах, комментируя риски земельной реформы.
"На сегодняшний день одним из наиболее рискованных факторов является платежеспособность. Платежеспособность наших фермеров, стоимость наших кредитных ресурсов, которая зашкаливает до 15-20% годовых, абсолютно не отвечает тому, что у нерезидентов, которые вокруг нас. Это огромная угроза", – заявил политик.
Комментируя норму законопроекта, которая запрещает продажу земли иностранцам, Кинах отметил: "Дьявол прячется в мелочах. Там разрешается продавать юридическим лицам, например, банкам. Вы же понимаете, что спокойно можно иметь влияние на юридическое лицо или банк. Там будет капитал происхождением не из Украины".
Экс-премьер рекомендовал власти отказаться от "турборежима" в вопросе создания рынка земли.
"Это очень серьезная тема и надо делать все, чтобы не допустить таких методов формирования рынка земли, которые опираются на бессистемные непрофессиональные действия", – подчеркнул он.
zik.ua
Как сообщал OBOZREVATEL:
Верховная Рада весной рассмотрит во втором чтении законопроект о запуске рынка земли. Согласно документу, сельхозземли смогут покупать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.
Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.
В партии "Слуга народа" ожидают, что через 3-4 года после открытия рынка земли в Украине стоимость одного гектара составит минимум 5-6 тыс. евро, а в 2026-2027 году – до 10 тыс. евро.
Политик Николай Томенко считает, что законопроект президента Владимира Зеленского о двойном гражданстве позволит иностранцам приобретать землю в Украине.
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