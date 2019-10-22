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22 октября • обновлено в 12:03
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Запуск рынка земли: Милованов озвучил главное требование Запада к Украине

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Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что международные партнеры ожидают, чтобы рынок земли в Украине был детенизирован.

"Мы обсуждали в Вашингтоне вопросы рынка земли... Мы не можем открывать все детали, но там нет конкретных требований или желаний", – сообщил Милованов во вторник, 22 октября, во время брифинга по итогам визита и переговоров в США.

"Это наше внутреннее дело, какой именно рынок земли мы сделаем, главное – чтобы наш рынок был детенизирован. То есть это то, что наши партнеры ожидают, желают, чтобы было – детенизация рынка", – добавил министр.

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По его словам, в стране сейчас существует оборот земли, однако он идет через аренду, из-за чего есть проблемы с геокадастром.

"То есть, там будет поэтапный рынок земли, будет ли он сразу, или там будут ограничения, концентрация. Главное, чем интересовались эксперты – это каким образом мы обеспечим поддержку среднему и малому фермерству, каким образом мы обеспечим права собственности людей, которые сегодня владеют землей", – отметил Милованов.

"Каким образом мы будем развивать геокадастр и связывать финансирование с тем, чтобы оно было связано с геокадастром – например, чтобы кредиты отдавались и были отражены в геокадастре таким образом, чтобы нельзя было воровать землю, когда она в залоге, или кому-то передана или продана", – резюмировал он.

Международные партнеры ожидают, чтобы рынок земли в Украине был детенизирован

Международные партнеры ожидают, чтобы рынок земли в Украине был детенизирован

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 20 сентября Минэкономразвития опубликовало законопроект о рынке земли в Украине. Его собираются запустить уже осенью 2020 года.

  • Согласно документу, право собственности на сельхозземли смогут приобретать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.

  • Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.

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Темы
Рынок земли в Украине Мораторий на продажу земли
Персона
Тимофей Милованов
Место
Украина
Тег
Министерство экономического развития и торговли Украины
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Куни Чан
Куни Чан
Все будет СУПЕР как всегда было на Украине!
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Да кто будет слушать этот запад! Все будет конечно по закону ...Бени!!!
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Serov Oleg
Serov Oleg
а,что еще можно взять с этой помойки,кроме земли...
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