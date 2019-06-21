"Запреты должны быть отменены": Зеленский выступил за легализацию игорного бизнеса

Президент Владимир Зеленский выступил за легализацию игорного бизнеса.

Одновременно с этим украинский лидер предложил разрешить гражданам свободно распоряжаться своим имуществом, в том числе землями, передает "112 Украина".

По его словам, человек должен свободно управлять своими финансами, однако определенные законы мешают это делать.

"Украине нужно избавиться от нафталинового постсоветского регулирования, которое вводилось для плановой экономики, запрета для взрослого человека свободно распоряжаться своим имуществом, а именно землей, валютными ценностями, или запрета свободно заниматься деятельностью, которая не наносит другим вреда", – заявил Зеленский на встрече с деловым сообществом в Киеве

"Например, играть в легальные азартные игры. Все эти запреты должны быть отменены", – резюмировал президент.

Напомним, что закон о запрете игорного бизнеса в Украине был принят в 2009 году. Документ действует до сих пор.

Украинский лидер также предложил разрешить гражданам свободно распоряжаться своим имуществом

Как сообщал OBOZREVATEL, еще будучи кандидатом в президенты Зеленский заявил, что готов создать в Украине аналог американского Лас-Вегаса, где будут легализованы проституция и игорный бизнес.

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