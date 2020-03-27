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27 марта • обновлено в 10:49
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Заоблачные цены в киевских магазинах: АМКУ открыл дело против поставщиков

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Территориальное отделение Антимонопольного комитета (АМКУ) в Киевской области открыло дело против поставщиков продуктов питания и крупнейших сетей продовольственных магазинов Киева.

Об этом в четверг, 26 марта, сообщил председатель отделения в области Алексей Хмельницкий.

Покупки в магазине

Покупки в магазине

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По его словам Хмельницкого, поводом для этого стало существенное подорожание товаров в последние дни. Ценовой мониторинг, который ввел АМКУ, показывает, что цены на определенные продукты и средства индивидуальной защиты поднимались синхронно в разных торговых сетях. "Это может свидетельствовать об антиконкурентном поведении участников рынка", - добавил он.

Председатель областного территориального отделения подчеркнул, что если в АМКУ обнаружат нарушения, то на поставщиков могут быть наложены штрафы в размере до 10% оборота компании за предыдущий год.

Как сообщал OBOZREVATEL, в связи с необоснованным ростом цен на продукты питания в Украине на фоне паники из-за карантина заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко обратился в Антимонопольный комитет, чтобы тот проверил поставщиков.

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Тема
Карантин в Украине
Место
Украина Киев
Тег
Антимонопольный комитет Украины
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