Закупки газа у "Газпрома": в "Нафтогазе" сделали заявление

В украинских СМИ появилась информация о том, что "Нафтогаз Украины" со среды, 25 апреля, начал закупать газ у российского "Газпрома". В самой компании такое заявление опровергли.

"Мы не получаем газ от "Газпрома" и не собираемся платить за незаказанные объемы газа, которые могут поставляться на неподконтрольную территорию. Чтобы поступал газ, мы должны хотя бы дать заявку "Газпрома", мы такую заявку не делали", - заявили "Обозревателю" в пресс-службе "Нафтогаза".

Издание "Украинские новости", ссылаясь на собственные источники, сообщило, что "Газпром" начал продавать голубое топливо Украине через станцию "Суджа" (Курская область). Объем поставок составляет 21 млн куб. м.

Отметим, официально поставки газа из России приостановили еще в ноябре 2015 года. Более того, российский "Газпром" заявил о намерении расторгнуть действующие контракты с "Нафтогазом" о транзите газа в Европу через территорию Украины. В то же время российская компания готова обсудить заключение нового договора в случае, если Украины докажет его экономическую привлекательность.