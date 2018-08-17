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МирСпорт

Закрытие ж/д сообщения с Россией: Украина решилась на кардинальные меры

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Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что документ о прекращении пассажирских ж/д перевозок из Украины в Россию уже направлен на рассмотрение Кабинета министров.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Прямой". Свою инициативу он связал с действиями России в Азовском море, которые он назвал "дестабилизацией", передают "Новости Донбасса". По его словам, такие действия могут продолжиться и в Черном море, поэтому "Россию может остановить ответ, достаточно мощный".

При этом министр не уточнил никаких деталей документа. На данный момент неизвестно, затронет ли решение автобусные перевозки.

Ранее министр также заявил, что в условиях войны о любом нормальном сотрудничестве с Россией речи быть не может, поэтому действия Украины должны быть жесткими и адекватными.

"Российско-украинской дружбы нет и никогда не было. Была или перманентная оккупация, или просто массовые убийства", - подытожил он.

Как пишет "Гордон", Омелян также отметил, что прекращение пассажирского ж/д сообщения с Россией не принесет "Укрзалізниці" никаких убытков.

"В течение последних нескольких лет пассажиропоток в сторону РФ сократился в разы. Если в 2013 году только железнодорожный транспорт перевез более 4 млн людей, то сейчас эта цифра упала до 800 тыс." – отметил Омелян.

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Он пояснил, что в Украине растет спрос на внутренние перевозки. Все поезда, которые сейчас курсируют в РФ, можно использовать на внутренних направлениях, подчеркнул он.

"Никаких убытков не будет вообще. Все эти поезда не будут стоять, а будут работать и приносить прибыль "Укрзалізниці", – заявил он.

Как передает УНИАН, министр также пояснил, что прекращения железнодорожных грузовых перевозок с Россией не будет.

"Грузовые перевозки регулируются нашими обязательствами в рамках ВТО. В случае их перекрытия это будет использовано Российской Федерацией для того, чтобы обвинить Украину в непоследовательной позиции. И будет очередной аргумент, чтобы использовать это во время строительства Nordstream-2", - заявил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 августа Омелян анонсировал новые ограничения в транспортном сообщении с Россией.

Стоит отметить, что российские железные дороги с 11 декабря 2017 года полностью перевели пассажирские поезда дальнего следования на новый железнодорожный обход Украины.

Персона
Владимир Омелян
Место
Украина
Объекты
РоссияУкраинаУкрзалізниця
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Анатольевич Игорь
Анатольевич Игорь
Министр не курсе Nordstream-2", уже проложили до Германии.хахлам газа по дешевке не будет. Будут хохлятые теперь платить дань Европе за 200 $за куб газа
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Анатольевич Игорь
Анатольевич Игорь
Привильно не хуй пускать в Россию не мытых хахлов.
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Ильченко София
Ильченко София
Анатольевич Игорь, На куй кому нужна твоя па-раша!ПРОЩАЙ НЕМЫТАЯ ПА-РАША!СРАНА РАБОВ,СРАНА ХУЙЛА!
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Ильченко София
Ильченко София
Анатольевич Игорь, НЕ ХУЙ ШАСТАТЬ В УКРАИНЕ,нищебродам бомжеросам ебаным!
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Kovtonyuk Yuriy
Kovtonyuk Yuriy
Меня Московия вообще не интересует! Так что правильно, что закрыли ж/д сообщение с этим залесьем!
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