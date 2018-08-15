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МирСпорт

Закрытие ж/д сообщения: Россия пригрозила Украине незамедлительным ответом

6.3тЧитать новость на украинском

Министерство транспорта РФ разработало меры в ответ на возможное прекращение Украиной железнодорожного и автобусного сообщения с Россией.

"Должен констатировать, что поток в этом направлении у нас падает в последнее время в силу определенных причин, которые я не назвал бы естественными. Тем не менее набор мер, которые на этот случай могли быть приняты, нами проработан", – заявил глава российского ведомства Евгений Дитрих, передают "РИА Новости".

По его словам, после введения таких мер гражданам России и Украины будет невозможно пользоваться услугами транспорта. Министр считает, что ничего кроме неудобств и дискомфорта это не принесет.

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"В случае если такие решения будут приняты, мы найдем возможность эти меры реализовать. По составу мер, думаю, что сейчас преждевременно обсуждать этот вопрос", – резюмировал Дитрих.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство инфраструктуры Украины подготовило ряд предложений по противодействию России, включая прекращение пассажирского железнодорожного сообщения, из-за ее деятельности в Азовском море и на оккупированных территориях.

При этом в РФ уже резко отреагировали на возможное закрытие Украиной ж/д сообщения.

Позже министр по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука объяснил, кто выиграет от отмены ж/д сообщения с Россией.

В Верховной Раде также оценили предложение, указав, что отмена не нанесет финансового ущерба Украине.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Россия
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Валевич Борис
Валевич Борис
Кто хочет в рашку - тот и на пузе проползет. А Украине будет комфортно с Европой и а не с грязной рашкой
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Бабийчук Игорь
Бабийчук Игорь
"...глава российского ведомства Дитрих..." - очень показательная русская фамилия...
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