"Закроют на день": юрист назвал условие реального исчезновения игорных залов в Украине

Основатель общественной организации StateWatch, юрист Александр Леменов усомнился в том, что властям удастся закрыть все игорные заведения в Украине.

"У меня большие сомнения, что они смогут реализовать задуманное. Более 10 лет тому назад мы уже видели очередную попытку прикрыть игорный бизнес. Это окончилось ничем", – заявил Леменов в эфире ObozTV.

Активист напомнил, что в результате игорные учреждения просто сменили вывески.

На вопрос ведущего, насколько вероятно, что с утра 21 декабря все игорные залы исчезнут или хотя бы закроют свои двери, Леменов ответил: "На день".

"На самом деле, закрытие абсолютно всех игорных заведения возможно, но в одном случае, – уточнил он. – Если весь этот бизнес "крышуется" одними и теми же людьми, которые могут остановить функционирование таких структур по всей территории Украины. Речь ведь идет не только о Киеве и Киевской области".

"Только централизация контроля за соответствующими структурами поможет закрыть их в один день. И это, кстати, будет свидетельством того, что последние 5-6 лет топ-руководители государства "крышевали" соответствующий бизнес", – подчеркнул Леменов.

Действительно ли закроются все игорные залы в Украине? informator.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

20 декабря Кабинет министров принял постановление о начале масштабной борьбы с нелегальным игорным бизнесом в Украине.

Министр МВД Арсен Аваков приказал закрыть все игорные заведения Украины до 16:00 пятницы, 20 декабря.

Президент Владимир Зеленский заявил, что власти закрывают залы из-за провального голосования в Верховной Раде за легализацию игорного бизнеса.

Корреспондент ObozTV провел собственное расследование и выяснил, что к вечеру пятницы закрылись далеко не все игорные учреждения Киева.

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