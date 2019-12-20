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20 декабря • обновлено в 21:05
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/ Новости экономики

"Закроют на день": юрист назвал условие реального исчезновения игорных залов в Украине

1.7т
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Основатель общественной организации StateWatch, юрист Александр Леменов усомнился в том, что властям удастся закрыть все игорные заведения в Украине.

"У меня большие сомнения, что они смогут реализовать задуманное. Более 10 лет тому назад мы уже видели очередную попытку прикрыть игорный бизнес. Это окончилось ничем", – заявил Леменов в эфире ObozTV.

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Активист напомнил, что в результате игорные учреждения просто сменили вывески.

На вопрос ведущего, насколько вероятно, что с утра 21 декабря все игорные залы исчезнут или хотя бы закроют свои двери, Леменов ответил: "На день".

"На самом деле, закрытие абсолютно всех игорных заведения возможно, но в одном случае, – уточнил он. – Если весь этот бизнес "крышуется" одними и теми же людьми, которые могут остановить функционирование таких структур по всей территории Украины. Речь ведь идет не только о Киеве и Киевской области".

"Только централизация контроля за соответствующими структурами поможет закрыть их в один день. И это, кстати, будет свидетельством того, что последние 5-6 лет топ-руководители государства "крышевали" соответствующий бизнес", – подчеркнул Леменов.

Действительно ли закроются все игорные залы в Украине?

Действительно ли закроются все игорные залы в Украине?

informator.ua

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Автор
Наталья Глазова
Темы
Новости ObozTV Прямая трансляция Легализация казино в Украине Эфиры Oboz TV
Персона
Александр Леменов
Место
Украина
Тег
Министерство внутренних дел Украины
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Звон Владимир
Звон Владимир
Самое интересное в этой истории то, что уже давным давно и абсолютно всем все известно. как в кино: очнулся.... гипс!
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Червоний Данило
Червоний Данило
ну он то прав! закон для игорников не писан, потому что их крышуют-создают депутаты и менты, типа авакова!
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Очередная ЗЕложь и очередная ЗЕбильная иннициатива. А мЫнЫсТр взяток каков! Весь такой решительный,аж страшно))). Закроет он все что сам и крышует. Не,круто то как
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