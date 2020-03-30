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31 марта • обновлено в 02:51
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Закрыли леса: блогер высмеял борьбу "властей" Крыма с коронавирусом

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В аннексированном Крыму местные "власти" из-за коронавируса на три недели закрыли доступ в леса. А вот ярмарки там продолжают работать. С их помощью оккупанты пытаются сдержать рост цен.

Повод для этого дали прошлые выходные, когда во время карантина леса Крыма посетили порядка 7,5 тысяч человек. Большинство отдыхающих было в лесных угодьях Алушты, Ялты, Судака. Это заметили пользователи соцсетей, которые высмеяли идею "властей" Крыма.

Коронавирус добрался до Крыма

Коронавирус добрался до Крыма

"Оккупанты закрыли леса Крыма на три недели из-за распространения коронавируса. Идиотизм заключается в том, что ярмарки в оккупированных городах никто не отменяет – с помощью них оккупанты хотят сдержать цены "любой ценой". Но цены там аналогичны магазинным", – написал в Twitter блогер КРЫМский бандеровец.

К слову, блогер отметил, что из-за паники, которая возникла в Крыму, на полуострове в 20 раз подорожал имбирь. Торговцы взвинтили на него цену с 200 руб./кг до 5000 руб./кг.

В Крыму резко подорожал имбирь

В Крыму резко подорожал имбирь

Как сообщал OBOZREVATEL, "власти" аннексированного Крыма пожаловались, что цены на продукты на полуострове растут из-за того, что их вывозят в Россию.

В аннексированном Крыму количество заболевших коронавирусом продолжает расти – в пятницу, 27 марта, диагноз подтвердили у 19 человек. Еще 2,3 тыс. крымчан – под подозрением. При этом там нет аппаратов искусственной вентиляции легких, маски в дефиците, а сам полуостров уже давно превратился в "заповедник пенсионеров".

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Коронавирус Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Украишку продали за кредит, теперь самое время поржать над Крымом! Налетай, хрюканы!
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