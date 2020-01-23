Забыли о местных: Ярославский раскритиковал идею Зеленского об иностранных инвесторах

Украинский бизнесмен Александр Ярославский раскритиковал предложение президента Владимира Зеленского предоставить персонального опекуна иностранным инвесторам.

В частности, в ходе "украинского завтрака" в Давосе он задал вопрос премьер-министру Алексею Гончаруку о том, будет ли отношение к местным инвесторам таким же "нежным", как к иностранным. Об этом сообщает НВ.

"Будут ли няни для местных инвесторов?" – обратился Ярославский к главе правительства.

"Для тех, кто уже инвестирует в Украину, отношение будет точно не хуже, чем для других, для тех, кого бы мы хотели привлечь. Конечно, эти "инвестиционные няни" – это маркетинг, чтобы привлечь внимание. Я уверен, что суть этого подхода вам хорошо понятна. Мы хотим, чтобы у каждого человека, который инвестирует в экономику, в нашу страну был прямой контакт с правительством", – ответил премьер.

"У вас есть возможность иметь конкретного индивидуального менеджера в правительстве, который будет вас слышать и заниматься вашими инвестициями. Наша задача – не в ручном режиме решать проблемы, наша задача – максимально быстро получать от вас сигнал, где система дает сбой", – добавил Гончарук .

"Меня удовлетворяют всегда дела, ответов я слышал и слышал. Нужно конкретно. Мы собираемся здесь, на "украинском завтраке", ради Украины. Иностранные инвесторы – хорошо, мы – за. Но не надо забывать, что есть и местные ребята... Мы же ребята непростые. Мы, если что, нянь себе сами организуем", – резюмировал Ярославский.

Украинский бизнесмен раскритиковал предложение президента предоставить персонального опекуна иностранным инвесторам

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр финансов Оксана Маркарова заявила, что в Украине необходимо снизить налог на доходы физических лиц. Основной ставкой НДФЛ с 2016 года является 18%.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram