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23 января • обновлено в 13:48
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Забыли о местных: Ярославский раскритиковал идею Зеленского об иностранных инвесторах

1.3т
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Украинский бизнесмен Александр Ярославский раскритиковал предложение президента Владимира Зеленского предоставить персонального опекуна иностранным инвесторам.

В частности, в ходе "украинского завтрака" в Давосе он задал вопрос премьер-министру Алексею Гончаруку о том, будет ли отношение к местным инвесторам таким же "нежным", как к иностранным. Об этом сообщает НВ.

"Будут ли няни для местных инвесторов?" – обратился Ярославский к главе правительства.

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"Для тех, кто уже инвестирует в Украину, отношение будет точно не хуже, чем для других, для тех, кого бы мы хотели привлечь. Конечно, эти "инвестиционные няни" – это маркетинг, чтобы привлечь внимание. Я уверен, что суть этого подхода вам хорошо понятна. Мы хотим, чтобы у каждого человека, который инвестирует в экономику, в нашу страну был прямой контакт с правительством", – ответил премьер.

"У вас есть возможность иметь конкретного индивидуального менеджера в правительстве, который будет вас слышать и заниматься вашими инвестициями. Наша задача – не в ручном режиме решать проблемы, наша задача – максимально быстро получать от вас сигнал, где система дает сбой", – добавил Гончарук .

"Меня удовлетворяют всегда дела, ответов я слышал и слышал. Нужно конкретно. Мы собираемся здесь, на "украинском завтраке", ради Украины. Иностранные инвесторы – хорошо, мы – за. Но не надо забывать, что есть и местные ребята... Мы же ребята непростые. Мы, если что, нянь себе сами организуем", – резюмировал Ярославский.

Украинский бизнесмен раскритиковал предложение президента предоставить персонального опекуна иностранным инвесторам

Украинский бизнесмен раскритиковал предложение президента предоставить персонального опекуна иностранным инвесторам

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр финансов Оксана Маркарова заявила, что в Украине необходимо снизить налог на доходы физических лиц. Основной ставкой НДФЛ с 2016 года является 18%.

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Автор
Виктор Калиненко
Персоны
Алексей Гончарук Владимир Зеленский Александр Ярославский
Место
Украина
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Pollak John
Pollak John
Ярославский иди спать .Из вас не инвесторы , а ворги получаются .И пользы от вас никакой .
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