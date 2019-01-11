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Забирала себе деньги: в Чернигове произошел жуткий скандал с "Укрпочтой"

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В Чернигове сотрудница "Укрпочты" присваивала себе деньги горожан, которые оплачивали счета за коммунальные услуги через почтового оператора.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Черниговской области, женщина занималась кражами с июня по октябрь 2018 года.

Удалось установить, что в платежные ведомости она вносила неправдивые данные, указывая вместо счетов коммунальных предприятий счета своих банковских карточек. Она провернула более 50 финансовых махинаций, из-за чего черниговское отделение "Укрпочты" потерпело ущерб в размере более 120 тыс. грн.

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Злоумышленнице сообщили о подозрении, сейчас продолжаются следственные действия. Следствие находится под контролем прокуратуры.

Отделение

Отделение "Укрпочты"

bigmir)net

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Тема
Тарифы ЖКХ и субсидии
Место
УкраинаЧернигов
Теги
Укрпочтакоммунальные услуги
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