Забирала себе деньги: в Чернигове произошел жуткий скандал с "Укрпочтой"

В Чернигове сотрудница "Укрпочты" присваивала себе деньги горожан, которые оплачивали счета за коммунальные услуги через почтового оператора.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Черниговской области, женщина занималась кражами с июня по октябрь 2018 года.
Удалось установить, что в платежные ведомости она вносила неправдивые данные, указывая вместо счетов коммунальных предприятий счета своих банковских карточек. Она провернула более 50 финансовых махинаций, из-за чего черниговское отделение "Укрпочты" потерпело ущерб в размере более 120 тыс. грн.
Злоумышленнице сообщили о подозрении, сейчас продолжаются следственные действия. Следствие находится под контролем прокуратуры.
Отделение "Укрпочты"
bigmir)net
Как сообщал OBOZREVATEL:
Генеральный директор "Укрпочты" заявил, что с 1 января 2019 года компания больше не будет доставлять пенсии, поскольку это экономически невыгодно.
Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что не допустит прекращения доставки пенсий, а также предложил уволиться менеджменту украинского государственного оператора почтовой связи.
В итоге президент Украины Петр Порошенко предложил Кабинету министров выделить 500 млн гривен из государственного бюджета, чтобы обеспечить "Укрпочте" компенсацию расходов на доставку пенсий.
Также Порошенко попросил Смелянского пересмотреть размер своей зарплаты в сторону уменьшения.
20 декабря по всей Украине филиалы "Укрпошты" подписали протоколы с региональными управлениями Пенсионного фонда о доставке и выплате пенсий в 2019 году.
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