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"Заберите наличку!" В Киеве набирает оборот новая схема развода

1.2тЧитать материал на украинском

В Киеве мошенники начали внедрять новую схему обмана с помощью смс-рассылки на мобильные телефоны.

О ситуации сообщают в одном из столичных телеграм-каналов. Пользователь навел скриншот сообщения, где мошенники предлагают забрать 259 тыс. грн.

Также в сообщении указан номер телефона, по которому можно договориться и забрать деньги.

Стоит отметить, что ни в коем случае нельзя перезванивать на этот номер, поскольку уже во время разговора мошенники могут попытаться узнать у вас любую информацию, которую потом могут использовать для кражи денег. Речь идет и о номере паспорта, банковской карты или других личных данных.

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"Заберите наличку!" В Киеве набирает оборот новая схема развода

Как писал OBOZREVATEL, у мошенников появился новый вид развода при помощи ложного СМС и терминалов самообслуживания. Они представляются покупателями и обманывают продавцов.

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Место
УкраинаКиев
Теги
мошенникимобильный телефон
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