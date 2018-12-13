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За что забирают пенсии в Украине: как работает "второй уровень" системы

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Украинцы, которые доверили свои сбережения негосударственным пенсионным фондам (НПФ), из-за отсутствия законодательной нормы при выходе на заслуженный отдых могут получить меньше, чем выплатили.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. К примеру, если вы ежемесячно отдавали по 1000 грн из зарплаты в надежде, что через 10 лет получите 120 тыс. (120 месяцев умножить на 1000 грн) плюс инвестиционный доход, но при этом собственники вашего фонда часть денег потеряли, вам по закону могут выплатить меньше, чем вы внесли. Такое может произойти, к примеру, из-за резкого скачка цен (доход не покроет обесценивание сбережений), из-за неразумного менеджмента руководства фонда.

"Стоимость активов и их обесценивание в НПФ – доля участников", – поясняет руководитель проекта Украинской федерации страхования Нина Гузей. Частные фонды в Украине инвестируют средства вкладчиков в банковские депозиты, государственные ценные бумаги, фондовый рынок, недвижимость. Но при этом, если банк гарантирует вам возвращение депозита как минимум в сумме до 200 тыс. грн при любых обстоятельствах, то в НПФ дела обстоят совсем иначе.

За что забирают пенсии в Украине

За что забирают пенсии в Украине

pixabay

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"НПФ не имеют системы гарантирования выплат. Нет гарантии, что они выплатят хотя бы размер внесенных платежей. Такую модель гарантирования нужно создавать", – поясняет эксперт в сфере пенсионного страхования Галина Третьякова. Вариантов есть несколько. Главное – должен действовать частный или государственный фонд, из которого можно будет возмещать потерянные активы пенсионных вкладчиков. Вопрос состоит в том, кто и в каких размерах будет пополнять такой фонд и заработает ли он вообще

Всего услугами частных пенсионных фондов в Украине воспользовались 840 тыс. человек. Причем в большинстве случаев – по инициативе работодателя. Так, среди всех взносов, которые получают фонды, 93% поступает от юридических лиц, говорится в данных Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса (УАИБ). Украинцы же неохотно доверяют частным фондам свою будущую пенсию.

Напомним, согласно бюджету, каждый украинец в 2019-м налогами отдаст на финансирование дефицита Пенсионного фонда почти 4 тыс. грн. В Министерстве социальной политики подсчитали, что в 2028-м только 55% выполнят требования по стажу. Остальные будут работать до 63 и 65 лет.

Читайте все новости по теме "Пенсия в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Пенсия в Украине
Место
Украина
Теги
Пенсионный фондпенсииобманывают пенсионеровНакопительная пенсия
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