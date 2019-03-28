Янукович и Манафорт отмывали деньги через шведский банк

Беглый президент Украины Виктор Янукович и экс-руководитель предвыборного штаба лидера США Дональда Трампа Пол Манафорт, которого осудили на 7,5 лет заключения, отмывали деньги через Swedbank в странах Балтии.

Об этом сообщает международная журналистская организация OCCRP ( "Проект по разоблачению организованной преступности и коррупции").

Так, стало известно о существовании компании Vega Holding, которая использовала счет в Swedbank для сокрытия взяток Януковича. Сумму в размере более четырех миллионов долларов зарегистрировали, как "авторское вознаграждение за написание книги".

Янукович и Манафорт 24tv.ua

Выяснилось также, что это же юридическое лицо перечисляло деньги в пользу Inlord Sales LLP – компании, которая фигурировала в деле Манафорта. Inlord вскоре после перевода от Vega выплатил американцу миллион долларов.

Шведское издание SVT показало, что Vega перечислила 100 000 долларов организации "Проект переходных демократий". По информации Vice News, она сотрудничала с Манафортом над организацией встреч для Януковича с американскими чиновниками.

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Примечательно, что на фоне скандала с отмыванием денег в филиалах Swedbank в странах Балтии была уволена генеральный директор банка Биргитта Боннесен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее обвинение заявило, что Пол Манафорт заработал в Украине не менее 60 миллионов долларов.

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