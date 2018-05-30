Взыскание долга с "Газпрома": в России отреагировали на действия Украины

"Газпром" в ответ на старт процесса взыскания 2,6 млрд долларов, который проводит НАК "Нафтогаз Украины" в зарубежных судах, заявил, что будет защищать свои права в соответствии с применимым законодательством.

При этом российский газовый монополист заявил, что не получал никаких официальных уведомлений о начале процедуры принудительного исполнения решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма, передает ТАСС.

"Газпрому" стало известно, что "Нафтогаз" предпринимает на территории Швейцарии действия по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по разбирательству по транзитному контракту. Однако на текущий момент "Газпром" не получал никаких официальных уведомлений в рамках этой процедуры", – говорится в сообщении.

При этом представители российского монополиста отметили, что более подробные комментарии они предоставят только после тщательного изучения документов, когда они официально поступят в адрес "Газпрома".

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 февраля Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом".

2 марта в "Газпроме" заявили о намерении расторгнуть действующие контракты с "Натфогазом". В российской компании аргументировали, что Стокгольмский арбитраж якобы руководствовался двойными стандартами, а решение суда нарушает интересы сторон.

30 мая "Нафтогаз" начал процесс взыскания с российского газового монополиста 2,6 млрд долларов долга. При этом швейцарские власти уже приняли меры в отношении активов "Газпрома" на территории страны.