"Будут голодать и умирать дети": россиян разозлила пенсионная "щедрость" Путина

Президент России Владимир Путин попал под шквал критики в сети из-за решения о заморозке накопительных пенсий для населения. Пользователи связали его решение с обещанием инвестировать 6 миллиардов долларов в Венесуэлу.

На ситуацию обратил внимание шуточный аккаунт Twitter Рогозин на орбите. "10 декабря: президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Путин пообещал его стране инвестиции в размере 6 миллиардов долларов. 11 декабря: президент Путин продлил "заморозку" накопительной части пенсии россиян до 2021 года", - написал он.

10 декабря: Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Путин пообещал его стране инвестиции в размере 6 миллиардов долларов.

11 декабря: Президент Путин продлил "заморозку" накопительной части пенсии россиян до 2021 года — Рогозин-на-орбите (@LyapunovS) 11 декабря 2018 г.

В ответ на это пользователи возмутились подобными решениями. Некоторые даже задались вопросом, кто дал право Путину распоряжаться пенсиями россиян?

"$6 млрд - это 400 млр. руб. - жесть!!! это почти 10 годовых бюджетов какой-нибудь области( к примеру Липецкой). Просто взял и подарил какому-то чуваку из х*р пойми какой-то страны", "С какой вообще стати он распоряжается заработанными пенсиями россиян!?! Ему так захотелось??", ""Совпадение? Не думаю", "Потому что денег нет", "Вы держитесь тут", "Здоровья Вам и хорошего настроения"(с). А не пора ли нам, ребята, вы*издить их на*уй?", "Петрами отдаст ... И Павлами...", "Оплата за кокс теперь называется инвестицией", "Венесуэле надо помочь, а пенсионеры РФ войдут в положение и подождут - главное помочь друзьям венесуэльцам", "Ради водителя автобуса Мадуро будут голодать и умирать без мед. помощи российские дети и старики? Патриотичненько так", - написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российское правительство предложило рекордно повысить пенсионный возраст. Изначально предполагалось введение с 2019 года переходного периода, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года — для женщин в 2034 году.

В итоге президент РФ Владимир Путин решил "смягчить" повышение пенсионного возраста для женщин.

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