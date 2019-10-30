Монобольшинство Рады запретило вырубку лесов в Карпатах

Монобольшинство Верховной Рады в среду, 30 октября, поддержало законопроект о введении запрета на сплошную вырубку лесов в Карпатах.

В частности, за документ №0873 во втором чтении и в целом проголосовал 301 народный депутат, свидетельствует официальный сайт парламента (чтобы посмотреть результаты голосования, доскрольте до конца страницы).

Соответствующий проект закона направлен на совершенствование мер по охране елово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона.

Это позволит избежать ситуаций, когда под видом проведения санитарных рубок, вырубается значительная часть деревьев.

Кроме того, документ имеет целью запретить проведение рубок главного пользования в национальных природных парках, заказниках.

Таким образом, в Украине позволят проводить только выборочные рубки главного пользования и рубки для оздоровления лесов Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой областей

Мораторий, который запрещал сплошную вырубку лесов в Карпатах, перестал действовать в 2011 году.

Это ухудшило охрану важных в экологическом, санитарно-гигиеническом, почвозащитном и рекреационном значении лесов.

"Более того, такая ситуация является крайне опасной, поскольку увеличивает вероятность возникновения лавин, селей, оползней и наводнений в Карпатском регионе. Важно также отметить, что елово-буковые леса являются естественными лесами, поэтому нуждаются в особой защите от сплошного уничтожения. Сейчас возникает ситуация, когда вполне законно, поскольку отсутствует какой-либо запрет, массово уничтожаются природные леса Карпат, которые, когда-то дремучие и густые, превращаются теперь в страшные лысые места ", – резюмировали авторы проекта закона.

Монобольшинство поддержало законопроект о введении запрета на сплошную вырубку лесов в Карпатах

Монобольшинство поддержало законопроект о введении запрета на сплошную вырубку лесов в Карпатах

Монобольшинство поддержало законопроект о введении запрета на сплошную вырубку лесов в Карпатах

Как сообщал OBOZREVATEL:

В апреля 2015 года Верховная Рада приняла закон, который на 10 лет запретил экспорт лесоматериалов в необработанном виде. Мораторий на вывоз древесных пород, кроме сосны, начал действовать с 1 ноября 2015 года.

В середине июня 2018 года премьер-министр Владимир Гройсман публично объявил масштабный бой контрабанде. Тогда глава правительства озвучил основные схемы преступников, которые в ближайшее время будут сломлены.

Спустя две недели к борьбе подключилась и Верховная Рада, поддержав законопроект №5495, предусматривающий более жесткие наказания за экспорт леса-кругляка из Украины. За документ во втором чтении и в целом проголосовали 234 народных депутата.

В частности, №5495 будет ограничивать внутреннее потребление таких материалов в размере 25 млн кубометров в год.

Документ также предусматривает, что перемещение через границу Украины вне таможенного контроля необработанных лесоматериалов будет наказываться лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

За аналогичное действие, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц или должностным лицом, предлагается лишать свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

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