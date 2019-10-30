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30 октября • обновлено в 13:35
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Монобольшинство Рады запретило вырубку лесов в Карпатах

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Монобольшинство Верховной Рады в среду, 30 октября, поддержало законопроект о введении запрета на сплошную вырубку лесов в Карпатах.

В частности, за документ №0873 во втором чтении и в целом проголосовал 301 народный депутат, свидетельствует официальный сайт парламента (чтобы посмотреть результаты голосования, доскрольте до конца страницы).

Соответствующий проект закона направлен на совершенствование мер по охране елово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона.

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Это позволит избежать ситуаций, когда под видом проведения санитарных рубок, вырубается значительная часть деревьев.

Кроме того, документ имеет целью запретить проведение рубок главного пользования в национальных природных парках, заказниках.

Таким образом, в Украине позволят проводить только выборочные рубки главного пользования и рубки для оздоровления лесов Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой областей

Мораторий, который запрещал сплошную вырубку лесов в Карпатах, перестал действовать в 2011 году.

Это ухудшило охрану важных в экологическом, санитарно-гигиеническом, почвозащитном и рекреационном значении лесов.

"Более того, такая ситуация является крайне опасной, поскольку увеличивает вероятность возникновения лавин, селей, оползней и наводнений в Карпатском регионе. Важно также отметить, что елово-буковые леса являются естественными лесами, поэтому нуждаются в особой защите от сплошного уничтожения. Сейчас возникает ситуация, когда вполне законно, поскольку отсутствует какой-либо запрет, массово уничтожаются природные леса Карпат, которые, когда-то дремучие и густые, превращаются теперь в страшные лысые места ", – резюмировали авторы проекта закона.

Монобольшинство поддержало законопроект о введении запрета на сплошную вырубку лесов в Карпатах

Монобольшинство поддержало законопроект о введении запрета на сплошную вырубку лесов в Карпатах

Монобольшинство поддержало законопроект о введении запрета на сплошную вырубку лесов в Карпатах

Монобольшинство поддержало законопроект о введении запрета на сплошную вырубку лесов в Карпатах

Монобольшинство поддержало законопроект о введении запрета на сплошную вырубку лесов в Карпатах

Монобольшинство поддержало законопроект о введении запрета на сплошную вырубку лесов в Карпатах

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В апреля 2015 года Верховная Рада приняла закон, который на 10 лет запретил экспорт лесоматериалов в необработанном виде. Мораторий на вывоз древесных пород, кроме сосны, начал действовать с 1 ноября 2015 года.

  • В середине июня 2018 года премьер-министр Владимир Гройсман публично объявил масштабный бой контрабанде. Тогда глава правительства озвучил основные схемы преступников, которые в ближайшее время будут сломлены.

  • Спустя две недели к борьбе подключилась и Верховная Рада, поддержав законопроект №5495, предусматривающий более жесткие наказания за экспорт леса-кругляка из Украины. За документ во втором чтении и в целом проголосовали 234 народных депутата.

  • В частности, №5495 будет ограничивать внутреннее потребление таких материалов в размере 25 млн кубометров в год.

  • Документ также предусматривает, что перемещение через границу Украины вне таможенного контроля необработанных лесоматериалов будет наказываться лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

  • За аналогичное действие, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц или должностным лицом, предлагается лишать свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

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Темы
Мораторий на экспорт леса Вырубка леса в Украине
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Партия Слуга народа
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