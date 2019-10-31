Метро на "Виноградарь" и 1 млрд шахтерам: монобольшинство Рады изменило госбюджет-2019

Монобольшинство Верховной Рады на пленарном заседании в четверг, 31 октября, приняло во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в государственный бюджет на 2019 год, выделив 1 млрд на погашение долгов перед шахтерами.

"За " проголосовал 291 народный депутат. "Против" не выступил никто из парламентариев.

Так, законопроект предусматривает снижение плана доходов в 2019 году на 20, 4 млрд гривень. В Министерстве финансов это объяснили отставанием по поступлениям НДС на импортные товары и ввозной пошлины в результате укрепления гривны.

Скриншот из видео

На что выделили дополнительные средства

Финансирование авиационной системы безопасности повышено на 2,2 млрд грн из-за увеличения расходов по закупке вертолетов по соглашению с правительством Франции.

Также предусмотрено дополнительное финансирование угольных шахт на 1 млрд грн, нацбезопасности и обороны – на 1,4 млрд грн, фонда ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций – на 500 млн грн.

Кроме того, повышается финансирование соцзащиты пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы на 354, 6 млн грн, мер по реабилитации лиц с инвалидностью – на 787 млн ​​грн.

Будут увеличены расходы на предоставление господдержки строительства доступного жилья на 300 млн грн, на предоставление льготных кредитов переселенцам и участникам АТО или ООС на приобретение жилья – на 200 млн грн.

Также нардепы поддержали поправку, которая предусматривает финансирование строительства ветки метро к столичному жилмассиву "Виноградарь" за счет государственного бюджета.

"Законопроект состоит их нескольких блоков: изменения, связанные с Кабинетом министров, изменения, которые выделяют дополнительные средства шахтерам и нашим военным на передовой и пополняют резервный фонд. Если у города Киева все-таки есть много средств на счетах, и вы сегодня позволили им не возвращать в госбюджет еще дополнительные средства, то о шахтерах, военных и резервном фонде больше некому, позаботиться, кроме нас", – прокомментировала законопроект министр финансов Оксана Маркарова.

Монобольшинство Рады изменило госбюджет-2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее первый заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Виталий Шубин признал, что 1 млрд гривен, которые выделили на погашение задолженности по зарплатам шахтеров, не хватит на комплексное решение проблемы.

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