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17 февраля • обновлено в 13:13
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ВВП +40%: у Гончарука презентовали стратегию экономического роста Украины

3.3т
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Кабинет министров запланировал за 5 лет увеличить ВВП страны на 40%, создать более 1 млн рабочих мест и привлечь 50 млрд долларов прямых иностранных инвестиций.

Соответствующие показатели успешности имеет "Экономическая стратегия: рост через инвестиции", представленная Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Об этом сообщает "Правительственный портал".

"Именно инвестиции являются краеугольным камнем этой стратегии. Инвестиции – это новые рабочие места, а работа – это возможность для украинцев зарабатывать и жить лучше. Мы работаем, чтобы помочь людям найти легальную работу с белой зарплатой, а если человек хочет работать на себя и иметь собственный бизнес – создать условия для его успешного ведения", – подчеркнул министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Для стремительного наращивания инвестиций усилия концентрируются на трех направлениях:

  • Создание эффективных рынков.

  • Инвестиционные инициативы.

  • Приватизация государственных предприятий и банков.

Милованов добавил, что для крупных инвестиционных проектов (более 100 млн долларов) правительство планирует ввести специальную программу по координации, сопровождению и поддержке инвесторов.

Кроме того, по его словам, для обеспечения необходимой инфраструктуры и условий правительство будет прилагать усилия для дальнейшего развития индустриальных парков.

Новость дополняется...

Кабинет министров запланировал за 5 лет увеличить ВВП страны на 40%

Кабинет министров запланировал за 5 лет увеличить ВВП страны на 40%

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Автор
Виктор Калиненко
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фил филька
фил филька
как красиво поет. у кулявлоба научился поди))
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Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
Даже если каждый х-хол продасть по 1 почке и 100% заработка будет вносить по договору дарения на Банковую, всё равно не выходит на эту цифру.
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
Обязать заробитчан присылать 80% заработка...Это единственная точка роста.
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