ВВП +40%: у Гончарука презентовали стратегию экономического роста Украины

Кабинет министров запланировал за 5 лет увеличить ВВП страны на 40%, создать более 1 млн рабочих мест и привлечь 50 млрд долларов прямых иностранных инвестиций.

Соответствующие показатели успешности имеет "Экономическая стратегия: рост через инвестиции", представленная Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Об этом сообщает "Правительственный портал".

"Именно инвестиции являются краеугольным камнем этой стратегии. Инвестиции – это новые рабочие места, а работа – это возможность для украинцев зарабатывать и жить лучше. Мы работаем, чтобы помочь людям найти легальную работу с белой зарплатой, а если человек хочет работать на себя и иметь собственный бизнес – создать условия для его успешного ведения", – подчеркнул министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Для стремительного наращивания инвестиций усилия концентрируются на трех направлениях:

Создание эффективных рынков.

Инвестиционные инициативы.

Приватизация государственных предприятий и банков.

Милованов добавил, что для крупных инвестиционных проектов (более 100 млн долларов) правительство планирует ввести специальную программу по координации, сопровождению и поддержке инвесторов.

Кроме того, по его словам, для обеспечения необходимой инфраструктуры и условий правительство будет прилагать усилия для дальнейшего развития индустриальных парков.

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Кабинет министров запланировал за 5 лет увеличить ВВП страны на 40%

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