Введение второго уровня пенсионной системы загонит бизнес в 'тень'

Введение второго уровня пенсионной системы в Украине загонит бизнес в "тень". По оценкам экспертов в распоряжении негосударственных пенсионных фондов окажется около 100 млрд гривен

Такое мнение в комментарии 24 каналу высказал экономический эксперт Виктор Скаршевский.

"При внедрении второго уровня пенсионной системы возникает вопрос – куда будут вкладываться эти деньги? По оценкам экспертов речь идет о примерно 100 млрд. гривен, которые получат негосударственные пенсионные фонды. У нас нет фондового рынка. Есть только два варианта – депозиты в банках и ОВГЗ. Все! Промышленность, развитие экономики через Фондовый рынок – в Украине таких инструментов нет. Это проблема не только пенсий или пенсионных фондов, а общеэкономическая. У нас очень примитивная экономика", – заметил Скаршевский.

Экономист подчеркнул, что украинская экономика – сырьевая с двумя видами экспорта продукции – аграрной и металлургической, которая составляет 70% всего украинского экспорта. Если внедрять второй уровень в предложенном виде, это еще больше увеличит давление на бизнес, который честно работает и будет стимулировать его переход в тень. Ведь теневой бизнес налоги не платит.

"У нас и так очень высокая нагрузка на фонд заработной платы. А тут еще хотят его повысить. Предложенным законопроектом предлагают взять 2% у работодателей и 2% у работника. Сейчас не время для таких инициатив. Это подтверждает экономически-финансовый анализ и опыт восточноевропейских стран (Польша, Чехия, Эстония)", – убежден Скаршевский.

Эксперт настаивает, что не существует четких аргументов (финансовых, экономических, социальных), которые убедили бы в необходимости внедрения второго уровня и том, что это решит проблему депопуляции Украины. Ведь накопительный уровень – это перераспределение денег, а не создание новых доходов. Если у нас будет низкая зарплата, будут и низкие пенсии.

"В бедной экономике высоких пенсий не может быть по определению. Это только ухудшит экономически финансовую ситуацию и не решит проблему", – считает Скаршевский.

Актуальным является и вопрос доверия, которое особенно остро стоит в стране, где каждые 5-6 лет происходит экономический кризис. Как отметил эксперт, эти кризисы запрограммированы, ведь украинская экономика аграрно-сырьевая и зависит от внешнеэкономической конъюнктуры на этих рынках.

"Она всегда или растет, или падает, потому что циклическая. Наша экономика очень маленькая и она чувствительна к этому. Поэтому происходят инфляции, девальвации, резкий рост безработицы и тому подобное. Если экономика не развивается, не создаются новые рабочие места и нет притока рабочей силы, то пенсионная система работать не будет. Это проблема не только Украины, но многих стран мира", - резюмировал Скаршевский.

По его мнению, инструментарий решения упомянутых запрограммированных проблем до сих пор отсутствует в Украине.