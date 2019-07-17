"Встает с колен": сеть высмеяла огромные проблемы Крыма

В оккупированном Крыму возникли проблемы у Керченского металлургического комбината имени Войкова.
"Отжатый в марте 2017 года вооруженными гоблинцами завод в Керчи встает с колен. Проблемы у завода начались, как и у всего Крыма, сразу после захвата оккупантами", – пишет в Twitter блогер КРЫМский бандеровец.
По его словам, оккупанты обещали местным жителям рай, однако ситуация в регионе лишь ухудшилась.
"Маски-шоу – усилились, а орки обещали рай. Рай выводил вату на митинги", – резюмировал блогер.
Крым. Отжатый в марте 2017 вооруженными гоблинцами завод им Войкова в Керчи встает с колен. Проблемы у завода начались, как и у всего Крыма, сразу после захвата оккупантами. Но после маски-шоу - усилились, а орки обещали рай. Рай выводил вату на митинги >> https://t.co/KNlFzMTt3Z pic.twitter.com/4NPDNLYbLE— КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 16 июля 2019 г.
Оккупанты обещали местным жителям рай, однако ситуация в регионе лишь ухудшилась
Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму цены на продукты оказались выше, чем в российской столице Москве.
В частности, оккупанты обещали, что после завершения строительства Крымского моста цены на полуострове снизятся, однако "мост почему-то не помог".
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