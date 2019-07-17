"Встает с колен": сеть высмеяла огромные проблемы Крыма

В оккупированном Крыму возникли проблемы у Керченского металлургического комбината имени Войкова.

"Отжатый в марте 2017 года вооруженными гоблинцами завод в Керчи встает с колен. Проблемы у завода начались, как и у всего Крыма, сразу после захвата оккупантами", – пишет в Twitter блогер КРЫМский бандеровец.

По его словам, оккупанты обещали местным жителям рай, однако ситуация в регионе лишь ухудшилась.

"‏Маски-шоу – усилились, а орки обещали рай. Рай выводил вату на митинги", – резюмировал блогер.

Крым. Отжатый в марте 2017 вооруженными гоблинцами завод им Войкова в Керчи встает с колен. Проблемы у завода начались, как и у всего Крыма, сразу после захвата оккупантами. Но после маски-шоу - усилились, а орки обещали рай. Рай выводил вату на митинги >> https://t.co/KNlFzMTt3Z pic.twitter.com/4NPDNLYbLE — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 16 июля 2019 г.

Оккупанты обещали местным жителям рай, однако ситуация в регионе лишь ухудшилась

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму цены на продукты оказались выше, чем в российской столице Москве.

В частности, оккупанты обещали, что после завершения строительства Крымского моста цены на полуострове снизятся, однако "мост почему-то не помог".

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!