Главная Новости
Мова Язык
Мир Спорт

/ Новости экономики

"Встает с колен": сеть высмеяла огромные проблемы Крыма

2.8т Читать материал на украинском

В оккупированном Крыму возникли проблемы у Керченского металлургического комбината имени Войкова.

"Отжатый в марте 2017 года вооруженными гоблинцами завод в Керчи встает с колен. Проблемы у завода начались, как и у всего Крыма, сразу после захвата оккупантами", – пишет в Twitter блогер КРЫМский бандеровец.

По его словам, оккупанты обещали местным жителям рай, однако ситуация в регионе лишь ухудшилась.

Новости
"Нельзя осуществлять покупки": в Крыму забили тревогу из-за новых проблем

"‏Маски-шоу – усилились, а орки обещали рай. Рай выводил вату на митинги", – резюмировал блогер.

Оккупанты обещали местным жителям рай, однако ситуация в регионе лишь ухудшилась

Оккупанты обещали местным жителям рай, однако ситуация в регионе лишь ухудшилась

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму цены на продукты оказались выше, чем в российской столице Москве.

В частности, оккупанты обещали, что после завершения строительства Крымского моста цены на полуострове снизятся, однако "мост почему-то не помог".

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
4
9
Смешно
1
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pruglo Sergey
Pruglo Sergey
Сейчас начнется.... явамниверю вывсевретиии...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel