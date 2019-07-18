"Не заменит ничем!" В Украине пояснили причину главного ЧП Крыма

В оккупированном Россией Крыму всегда была проблема с водой, поскольку на самом полуострове она отвратительного качества.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил бывший постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин. Он подчеркнул, что такая проблема всегда существовала в Северном Крыму.

"Она (вода. - Ред.) всегда была там отвратительной. Потому что в Северном Крыму всегда была проблема с водой. Для потребностей человека в село можно завезти водовозку, и людям хватит. Но для того, чтобы работал завод "Титан" или бромный завод, или чтобы там выращивали корма для колбасного завода, тогда вода нужна в промышленных объемах", - заявил он.

ЧП с водой в Крыму 24tv.ua

Бабин также подчеркнул, что Украина не должна обеспечивать оккупантам процветание крымской экономики, поэтому неподача воды в Крым является одним из основных реально доступных орудий для деоккупации.

"Потому что мы сегодня ставим РФ в условия, когда один из ресурсов невозможно восполнить ничем. Россия ничем не может заменить воду Северо-Крымского канала. Единственный выход для них – либо полная деиндустриализация Крыма и прекращение там хозяйственной деятельности на трети территории в полном объеме и еще на трети – сокращение в разы, либо начало переговоров с Украиной, а постепенно - и деоккупация полуострова", - заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, военный обозреватель Юрий Карин ранее заявил, что пресной воды в оккупированном Россией Крыму не хватает для содержания военной базы, а не для потребностей населения.

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