Впервые в истории: в Украине суд принял иск о моральной компенсации в биткоинах

Бориспольский горрайонный суд Киевской области открыл производство в отношении сотрудников Службы безопасности Украины, Генеральной прокуратуры и Госказначейства по делу о нанесении морального ущерба истцу Дмитрию Г. органами досудебного расследования в ходе незаконного обыска.

Впервые в истории судебной системы Украины размер требуемой компенсации установлен в криптовалюте и составляет один биткоин, сообщает ForkLog.

Согласно судебным материалам, Дмитрий Г. обратился с заявлением, в котором просит возместить моральный ущерб от действий правоохранительных органов. При подаче иска были соблюдены все необходимые нормы, поэтому суд не обнаружил причин отказывать истцу в рассмотрении дела.

Также было назначено подготовительное судебное заседание, а суд направил копии постановления ответчикам, которые в течение 15 календарных дней имеют право направить заявление с контраргументами суду и истцу.

В противном случае суд будет рассматривать дело на основании имеющейся информации.

Данное производство может стать прецедентом в судебной практике Украины.

ForkLog

Как сообщал "Обозреватель", Кабмин готовится признать майнинг криптовалют отдельным видом экономической деятельности.