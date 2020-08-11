Спонсор 'Северного потока-2' признал, что газопровод могут не закончить

Впервые участник проекта "Северный поток — 2" компания Uniper заявила, что российский газопровод в обход Украины могут не достроить.

Об этом 11 августа сказано в заявлении немецкой энергетической компании, которая является одним из финансовых партнеров "Газпрома", передают "Известия".

В заявлении компании сказано, что подготовка новых санкций США увеличивает вероятность того, что "Северный поток 2" будет задержан или не будет завершен вовсе.

"По мере того как США активизируют свои усилия по целевым санкциям против проекта "Северный поток — 2", вероятность задержки или даже прекращения строительства трубопровода возрастает", — отмечается в отчете концерна.

Также Uniper заявила о вероятном списании кредита "Северному потоку – 2" в случае заморозки проекта. На конец мая немецкая компания выдала €700 млн, всего ожидалось €950 млн.

США и ряд европейских государств выступают против сооружения газопровода. По их мнению, он усилит зависимость Европы от поставок российского газа. Работы по строительству "Северного потока-2" приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, вступившие в силу в декабре 2019 года.

Основной является позиция США, санкции которых уже заставили швейцарскую компанию Allseas остановить работы и отозвать свои корабли. В России считают возможным завершить работы с помощью собственных судов, в их числе называют трубоукладчик "Академик Черский" и судно "Фортуна".

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 июля Дания, ранее жестко выступавшая против российского газопровода, дала добро использовать трубоукладочные суда с якорями и без них для завершения строительства.

4 августа стало известно, что на решение так и не была подана апелляция. Таким образом Дания окончательно дала согласие на дальнейшее строительство газопровода.