"Вещь за гривню оставляете!" Украинцам рассказали, как перехитрить магазин

Покупатели в Украине имеют право вернуть товар, приобретенный по акции "2+1" – когда при покупке двух товаров третий продается за 1 гривну или со скидкой в 25%.

Об этом рассказал в эфире ObozTV исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов. Он объяснил, что совершенно законно будет вернуть две более дорогих вещи, а третью – условно бесплатную – оставить себе.

В случае, если продавцы отказываются принимать товар обратно, Несмиянов посоветовал запросить у них документы, в которых зафиксирован порядок возврата вещей по этой акции.

"Закон вы не нарушаете. Скажите им: "У вас есть инструкция (проведения акции в магазине. – Ред.), что я должен купить две вещи, и вы мне за гривну или копейку продаете еще одну. Дайте мне обратный механизм возврата этих вещей. И объясните, почему вы не поставили меня в известность", – поделился он.

Активист уточнил, что обратный механизм обычно отсутствует, и работает закон "О защите прав потребителей".

"Потребитель имеет право вернуть вещи в течение 14 дней, если они не были в использовании. При этом третью вещь он может не возвращать, поскольку по чеку она идет или за 1 гривну, или за 1 копейку, или со скидкой 25%. Они делают возврат. Они не могут вам отказать", – заверил Несмиянов.

"Главное, чтобы был чек. Всегда сохраняйте чек", – подчеркнул эксперт.

OBOZREVATEL напоминает, что обмен товара надлежащего качества (если он не подошел по цвету, фасону, размеру или другим причинам) осуществляется в течение 14 дней после покупки и только в том случае, если вещь не была в использовании: сохранен ее товарный вид, все ярлыки и пломбы, а также расчетный документ (чек).

Кроме того, существует перечень продукции, которая обмену и возврату не подлежит: парфюмерия, косметика, чулки и носки, расчески, зубные щетки, подушки, постельное белье, товары для новорожденных, ювелирные изделия из драгоценных металлов и т.д.

Как вернуть товары, купленные в интернете twitter.com/minjust_gov_ua

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