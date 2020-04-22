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22 апреля • обновлено в 17:54
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Возвращение Саакашвили в политику усилит борьбу в окружении Зеленского – Сазонов

1.3т
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Возможное возвращение Михаила Саакашвили в политику делает еще жестче борьбу за влияние в окружении президента Украины Владимира Зеленского.

Хотя она и сейчас не выглядит скучной. Об этом говорится в блоге политолога Кирилла Сазонова на site.ua.

Саакашвили возвращается в политику

Саакашвили возвращается в политику

Liga.net

"Например, упорные попытки группы Андрея Ермака любой ценой вернуть Игоря Уманского в исполнительную власть – не в правительство, так хотя бы советником главы Офиса президента. Мотивация очевидна – взять под контроль налоговую службу, убрать оттуда Верланова и расставить своих людей. Следующий шаг – повторить ту же операцию с таможней и Нефьодовым. Отсюда все наезды Уманского на ГНС и ГТС – нужно создавать подходящий медийный фон, чтобы в нужный момент представить "правильную картинку" президенту", – объяснил Сазонов.

Не случайным он считает и появление экс-премьера Юлии Тимошенко. "У них с Уманским давний опыт работы еще в период ее премьерства. Чего хотят – легко догадаться по примеру 2008 года. Отмена автоматического возврата НДС, отмена конкурсов на глав соответствующих структур – все в традициях "старой гвардии". Ручное возмещение НДС, задолженность в 20 миллиардов, облигации вместо возврата НДС и так далее. Схемы, знакомые до боли", – напомнил политолог.

По его мнению, все эти задачи могли быть решены через назначение Уманского в правительство, но этому помешал премьер Денис Шмыгаль. Приходится идти по длинному пути. А Верланов не дает. И Нефьодов будет сопротивляться. И премьер – ему нужны деньги в бюджете. С другой стороны, Уманский не зря появился в статусе советника главы ОП, да и Тимошенко вписывается тоже не от скуки. Еще и Саакашвили добавится скоро. Покупайте попкорн, дорогие друзья", – подытожил Сазонов.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский считает, что у экс-президента Грузии Михеила Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины.

О возможном назначении Саакашвили к Кабмин рассказала заместитель главы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук. По ее словам, сейчас кандидатура обсуждается во фракции. Голосование может быть уже в пятницу, 24 апреля.

Сам Саакашвили отреагировал на новость о своем назначении и заявил, что готов работать и вскоре представит план.

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Автор
Андрей Довгань
Персоны
Кирилл Сазонов Михеил Саакашвили
Место
Украина
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
"...Еще и Саакашвили добавится скоро. Покупайте попкорн, дорогие друзья..." - это куда веселее "квартала" будет, некогда будет кушать попкорн.
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
браво, Ахметов, пора и Яценюка с пэсыкои Ляшко пристроить
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