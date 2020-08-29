Волынец: САП признала – убытков от "Роттердам+" нет, Герус должен ответить за обман

Председатель энергетического комитета парламента Андрей Герус должен ответить за манипуляции и обман по формуле "Роттердам+", никаких убытков от которой для государства САП не нашла. Об этом написал народный депутат Украины, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

"Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) закрыла дело "формулы "Роттердам+". Убытков не нашли, законность и экономическую обоснованность формулы подтвердили экспертизами. НО. Как быть с теми, кто умышленно 3,5 года вводил в заблуждение общественность, правоохранительные органы, цинично манипулировал информацией?" – написал Волынец.

Он напомнил, что наиболее активным манипулятором в отношении этой формулы был нынешний глава профильного парламентского комитета Андрей Герус.

"Герус благодаря манипуляциям и фейкам сформировал для себя имидж "главного народного энергетика". На сайте его ручной Ассоциации потребителей энергетики до сих пор крутится счетчик, по которому "Роттердам+" якобы нанес ущерб на 64,866 млрд грн... Ирония в том, что Государственное бюро расследований сейчас ведет дело как раз по убыткам для государства через ОТМЕНУ формулы", - написал Волынец.

По его мнению, в нынешней ситуации Андрей Герус должен подать в отставку с должности председателя парламентского комитета и извиниться перед общественностью за обман и манипуляции относительно формулы "Роттердам+".

Напомним, 28 августа Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла дело в отношении "Роттердам+" за отсутствием состава преступления и достаточных доказательств вины подозреваемых.

Формула "Роттердам+" действовала для расчета стоимости угля для установления прогнозной стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 гг. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.

Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ (подписан президентом Владимиром Зеленским) аналогичный подход для определения цены газа для населения – так называемый "Амстердам+". Он также предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов – биржа TTF.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!