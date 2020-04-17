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17 апреля • обновлено в 17:05
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Ryanair назвал дату возобновления полетов: билеты будут по 1 евро

1.3т
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Ирландская авиакомпания Ryanair пообещала билеты по 0,99 евро после возобновления авиасообщения, которое приостановили из-за карантина.

Об этом заявил глава Ryanair Group Майкл О'Лири, передает Reuters.

Он отметил, что как только будут сняты ограничения на полеты, авиакомпании начнут ценовую войну. О'Лири ожидает, что Ryanair "победит в этой битве". Глава авиакомпании убежден, что рынок авиасообщения восстановится быстро. Поэтому главной целью Ryanair будет "вернуть пилотов, бортпроводников и самолеты в небо". О'Лири подчеркнул, что компании нужны будут пассажиры, поэтому "им будет все равно - 9,99 евро, 4,99 евро, 1,99 евро или 0,99 евро за билет".

Cамолет Ryanair

Cамолет Ryanair

delo.ua

Ожидается, что частично полеты возобновят в июне 2020 года, и в продаже появятся дешевые билеты на июль и август. Также в Ryanair Group ожидают туристический бум в 2021 году из-за нереализованных путешествий в 2020. При этом, большинство авиакомпаний рассчитывают на возобновление прежнего графика на протяжении нескольких лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, Wizz Air сократил штат на 19% из-за карантина, партнеры и авиакомпании, которые обслуживаются в международном аэропорту "Киев" находятся на грани банкротства.

В марте крупнейшие авиакомпании МАУ, SkyUp, Wizz Air, Ryanair вынуждены отменить ряд рейсов из Украины в европейские страны, а также в Азербайджан и Израиль из-за вспышки коронавируса COVID-19.

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карантин Ryanair авиабилеты
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