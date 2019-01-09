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Война Украины и "Газпрома" в суде: дело вышло на финальную стадию

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В среду, 9 января, в Высоком суде Амстердама закончились слушания по выполнению решения арбитража по транзитному делу. В частности суд рассматривал вопрос принудительного взыскания активов "Газпрома", которые были арестованы в Нидерландах.

Об этом написал на своей странице в Facebook исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко. По его словам, дальнейшие решения суда ожидаются в течение следующих месяцев.

"Закончились слушания в Высоком суде города Амстердам по выполнению решения арбитража по транзитному делу, в частности о принудительном взыскании активов "Газпрома", которые были арестованы в Нидерландах. Напомню, стоимость этих активов превышает $2,7 млрд, которые "Газпром" обязан выплатить "Нафтогазу" по решению арбитража", - сообщил он.

Высокий суд Амстердама

Высокий суд Амстердама

facebook.com/yuriy.vitrenko

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Тема
Стокгольмское решение по газу
Место
Украина
Теги
НАК "Нафтогаз"Газпром
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Ничего там не арестовано)))
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Мишкин Александр
Мишкин Александр
Ватоголовые путиноиды на Пидороссии как были идиотами на 1/6 части земли так ими и остались...
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CARGO 100
CARGO 100
Мишкин Александр, умник, ты сушу имел в виду?
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