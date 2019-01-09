Война Украины и "Газпрома" в суде: дело вышло на финальную стадию

В среду, 9 января, в Высоком суде Амстердама закончились слушания по выполнению решения арбитража по транзитному делу. В частности суд рассматривал вопрос принудительного взыскания активов "Газпрома", которые были арестованы в Нидерландах.
Об этом написал на своей странице в Facebook исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко. По его словам, дальнейшие решения суда ожидаются в течение следующих месяцев.
"Закончились слушания в Высоком суде города Амстердам по выполнению решения арбитража по транзитному делу, в частности о принудительном взыскании активов "Газпрома", которые были арестованы в Нидерландах. Напомню, стоимость этих активов превышает $2,7 млрд, которые "Газпром" обязан выплатить "Нафтогазу" по решению арбитража", - сообщил он.
Высокий суд Амстердама
facebook.com/yuriy.vitrenko
Как сообщал OBOZREVATEL:
28 февраля Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом".
2 марта в "Газпроме" заявили о намерении расторгнуть действующие контракты с "Нафтогазом". В российской компании аргументировали, что Стокгольмский арбитраж якобы руководствовался двойными стандартами, а решение суда нарушает интересы сторон.
В НАК подчеркнули, что расторжение контракта "Газпромом" в одностороннем порядке юридически невозможно.
30 мая "Нафтогаз" начал процесс взыскания с российского газового монополиста долга. При этом швейцарские власти уже приняли меры в отношении активов "Газпрома" на территории страны.
5 июня Голландский суд удовлетворил ходатайства "Нафтогаза" об аресте долей российского газового монополиста в его голландских дочерних компаниях.
13 декабря Федеральный суд США в Нью-Йорке удовлетворил требования "Нафтогаза" на получение информации об активах "Газпрома" в Европе.
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