Во Львове автосервис оштрафовали на полмиллиона гривен за нелегальных работников

Главное управление Гоструда Львовщины оштрафовало владельца автосервиса во Львове на 500 760 грн за четырех нелегальных работников.

Об этом говорится в сообщении прессслужбы ГУ Гоструда во Львовской области. Сообщается, что постановление о наложении штрафа на предпринимателя вынесено на основании абзаца 2 части 2 статьи 265 Кодекса законов о труде Украины.

По информации ZAXID.NET, автосервис расположен на ул. Шевченко. Неоформленные работники работали там слесарями-механиками. Специалисты проводили проверку автосервиса еще в ноябре, а сам штраф наложили в январе 2020 года.

Автосервис Avtoblog.in.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

министр экономики Тимофей Милованов заявил, что больше половины трудоспособного населения Украины работают нелегально или на заработках;

также "Слуга народа" приняла законопроект Даниила Гетманцева, который в разы снижает штрафы для работодателей, а некоторые санкции и вовсе отменяет, что может привести к увеличению количества неоформленных работников;

главного ревизора-инспектора Львовского областного управления налоговой службы задержали за взятку за неоформленного работника.

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