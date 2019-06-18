"Огромный вызов!" Озвучена цель переговоров Зеленского с Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский должен поднять на переговорах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель вопрос о заключении нового контракта на транзит российского газа.

Об этом заявил в эфире ObozTV руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Нам с 2020 года нужен новый контракт на транзит. И это огромный вызов сейчас для власти. Нужно решать этот вопрос. Думаю, как раз сегодня (18 июня. – Ред.) на встрече в Берлине он будет одним из ключевых", – рассказал Мусиенко.

По его мнению, Зеленский должен вернуться из Берлина, заручившись поддержкой европейских партнеров.

"Должна быть четкая позиция по сохранению транзита через территорию Украины. Мы не можем допустить, чтобы пришла в упадок украинская газотранспортная система, она должна сохраняться", – подчеркнул он.

Эксперт также отметил, что новый глава украинского государства четко задекларировал продолжение курса, взятого его предшественниками.

"Президент сделал правильный шаг. Он поехал, сказал, что мы – последовательный партнер. Мы призываем поддерживать Украину, помогать противодействовать агрессии России и продолжать санкции", – напомнил Мусиенко.

Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Бундестага ФРГ Вольфганг Шойбле president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Российский "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershal реализует проект газопровода "Северный поток-2", который соединит поставщиков в России с потребителями в Европе. Газопровод пойдет по Балтийскому морю в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран.

В апреле 2018 года президент Украины Петр Порошенко предостерег Германию от участия в "Северном потоке-2". В качестве альтернативы он предложил модернизировать транзитный газопровод, проходящий через украинскую территорию.

В июне 2019 года канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что немецкая сторона выступает за то, чтобы "Северный поток-2" строился параллельно с транзитом через Украину.

При этом президент США Дональд Трамп настроен помешать "Северному потоку". Не исключено, что Вашингтон введет санкции против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину. Действующий договор о транзите истекает с 1 января 2020 года.

В ночь на 18 июня президент Украины Владимир Зеленский прибыл с однодневным визитом в Берлин. В Администрации президента отметили, что "Зеленский будет говорить с Ангелой Меркель не только о прекращении войны, но и о новых экономических перспективах".

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