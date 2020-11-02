Витренко назвал способ не только избежать миллиардных убытков 'Нафтогаза', но и заработать

НАК "Нафтогаз-Украины" мог не только избежать убытков в размере 75 млрд грн за 2018-2019 годы, но и заработать. Для этого ему стоило бы продавать газ из хранилищ тогда, когда на него был спрос.

Об этом в интервью "Экономической правде" заявил бывший исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко. По его словам, новость о том, что аудит НАК показал миллиардные убытки, не стала для него неожиданностью.

"Я писал о том, что "Нафтогаз" должен был активно продавать газ из ПХГ (подземные хранилища газа. – Ред.) в начале года. Таким рыночным способом он мог бы увеличить свою ликвидность и уменьшить убытки. Однако потом (летом 2020 года. – Ред.) цена на газ упала, и даже сейчас нет такого финансового эффекта, как тогда", – пояснил он.

По словам Витренко, НАК стоило бы вместо "бесконечных "договорняков" сфокусироваться на чем-то полезном".

"Например – на противостоянии с "Газпромом", чтобы он разблокировал экспорт из России и Средней Азии, перенес точки передачи газа для своих европейских потребителей на границу Украины и России. Это позволило бы "Нафтогазу" гораздо больше зарабатывать", – заключил уволенный топ-менеджер компании.

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