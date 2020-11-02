Витренко назвал способ не только избежать миллиардных убытков "Нафтогаза", но и заработать
НАК "Нафтогаз-Украины" мог не только избежать убытков в размере 75 млрд грн за 2018-2019 годы, но и заработать. Для этого ему стоило бы продавать газ из хранилищ тогда, когда на него был спрос.
Об этом в интервью "Экономической правде" заявил бывший исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко. По его словам, новость о том, что аудит НАК показал миллиардные убытки, не стала для него неожиданностью.
"Я писал о том, что "Нафтогаз" должен был активно продавать газ из ПХГ (подземные хранилища газа. – Ред.) в начале года. Таким рыночным способом он мог бы увеличить свою ликвидность и уменьшить убытки. Однако потом (летом 2020 года. – Ред.) цена на газ упала, и даже сейчас нет такого финансового эффекта, как тогда", – пояснил он.
По словам Витренко, НАК стоило бы вместо "бесконечных "договорняков" сфокусироваться на чем-то полезном".
"Например – на противостоянии с "Газпромом", чтобы он разблокировал экспорт из России и Средней Азии, перенес точки передачи газа для своих европейских потребителей на границу Украины и России. Это позволило бы "Нафтогазу" гораздо больше зарабатывать", – заключил уволенный топ-менеджер компании.
Как сообщал OBOZREVATEL:
6 октября СМИ рассказали, что аудит "Нафтогаза" обнаружил, что из-за финансовых нарушений в компании бюджет недополучил 75 млрд грн. В "Нафтогазе" подтвердили, что получили от Госаудитслужбы акт ревизии и предоставили свои возражения.
На следующий день Витренко прокомментировал основные обвинения против НАК. Он заявил, что его личная позиция противоречит официальной позиции "Нафтогаза".
8 октября СМИ сообщили, что Государственная аудиторская служба направила материалы аудита "Нафтогаза" в СБУ.
Впоследствии председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что против руководства "Нафтогаза" возбудили уголовное дело, которое якобы основано на обвинениях в государственной измене.
Позже Витренко рассказал, как "Нафтогаз" привел к многомиллиардным потерям государства.
23 октября в сеть попала полная копия акта ревизии НАК "Нафтогаз Украины".