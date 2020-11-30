Витренко требует с убыточного "Нафтогаза" 94 млн грн: экс-менеджера могут сделать министром энергетики
Бывший исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" подал иск в Печерский суд Киева
Сумма претензий стала известна лишь сейчас
Витренко утверждает, что компания просрочила шесть квартальных платежей
Бывший исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко подал иск в Печерский суд Киева с требованием к убыточной компании выплатить ему 94 млн гривен премии за победу в Стокгольмском арбитраже над российским "Газпромом". Вместе с тем именно Витренко рассматривается как один из кандидатов на должность министра энергетики.
Соответствующий иск был подан в феврале, однако сумма претензий стала известна лишь сейчас. Об этом свидетельствует исковое заявление Витренко, которое имеется в распоряжении OBOZREVATEL.
Топ-менеджерам "Нафтогаза", которые привели национальную компанию к многомиллиардным убыткам, прописали в контрактах выплату премий в размере 1% от 2,9 млрд долларов – суммы выигрыша в споре с "Газпромом".
Часть суммы была выплачена Витренко, однако "Нафтогаз" просрочил шесть квартальных платежей. Они и составили около 3,9 млн долларов или 94 млн гривен по курсу на момент подачи иска.
По информации источников OBOZREVATEL, теперь президенту Владимиру Зеленскому предлагают назначить бывшего топ-менеджера "Нафтогаза" Витренко в качестве министра энергетики.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Чистый консолидированный убыток НАК "Нафтогаз Украины" за январь-сентябрь 2020 года составил 17 млрд грн. В то же время председателю правления компании Андрею Коболеву начислили 229 млн грн премии.
В 2018 году глава "Нафтогаза" заработал 286,5 млн грн. Из них 261 млн грн – премия за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.
Еще почти 700 млн грн топ-менеджеры "Нафтогаза" должны получить по итогам всего процесса против российской компании.
Позже СМИ рассказали, что аудит "Нафтогаза" обнаружил, что из-за финансовых нарушений в компании бюджет недополучил 75 млрд грн. В "Нафтогазе" подтвердили, что получили от Госаудитслужбы акт ревизии и предоставили свои возражения.