Витренко требует с убыточного 'Нафтогаза' 94 млн грн: экс-менеджера могут сделать министром энергетики

Бывший исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко подал иск в Печерский суд Киева с требованием к убыточной компании выплатить ему 94 млн гривен премии за победу в Стокгольмском арбитраже над российским "Газпромом". Вместе с тем именно Витренко рассматривается как один из кандидатов на должность министра энергетики.

Соответствующий иск был подан в феврале, однако сумма претензий стала известна лишь сейчас. Об этом свидетельствует исковое заявление Витренко, которое имеется в распоряжении OBOZREVATEL.

Топ-менеджерам "Нафтогаза", которые привели национальную компанию к многомиллиардным убыткам, прописали в контрактах выплату премий в размере 1% от 2,9 млрд долларов – суммы выигрыша в споре с "Газпромом".

Часть суммы была выплачена Витренко, однако "Нафтогаз" просрочил шесть квартальных платежей. Они и составили около 3,9 млн долларов или 94 млн гривен по курсу на момент подачи иска.

По информации источников OBOZREVATEL, теперь президенту Владимиру Зеленскому предлагают назначить бывшего топ-менеджера "Нафтогаза" Витренко в качестве министра энергетики.

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