''Ветром сдуло!'' На Крымском мосту обнаружили новую проблему

В оккупированной Керчи под Крымским мостом не ходят суда из-за шторма.
При этом автомобильный транспорт на мосту также не ездит, пишет в Twitter RoksolanaToday&Крым.
"Вчерашний мост. Судоходства нет, штормит. Но на авто не видно. Сдуло, наверное", – отметила блогер.
По ее словам, строительство данного объекта Российская Федерация проводила только для попила денег и блокировки судоходства в протоке.
Twitter RoksolanaToday&Крым
Twitter RoksolanaToday&Крым
Вчерашний мост— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 11 января 2019 г.
Судоходства нет,штормит
Но на авто не видно.Сдуло,наверноеhttps://t.co/QyHLFp2Dgi
Сие сооружение кроме попила денег и блокировки судоходства в протоке взагалі ще для чогосьє є?— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 11 января 2019 г.
фотке дней несколько,новогодние,так сказать pic.twitter.com/G5Jk16D1zr
Как сообщал OBOZREVATEL, 15 мая 2018 года оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.
Ранее на морском участке между Тузлинской косой в процессе опускания на опоры в воду упал один из железнодорожных пролетов Крымского моста.
14 ноября в Крыму при строительстве подходов к железнодорожной части Крымского моста были повреждены две трубы местной ТЭЦ.
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