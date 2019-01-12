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''Ветром сдуло!'' На Крымском мосту обнаружили новую проблему

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В оккупированной Керчи под Крымским мостом не ходят суда из-за шторма.

При этом автомобильный транспорт на мосту также не ездит, пишет в Twitter RoksolanaToday&Крым.

"Вчерашний мост. Судоходства нет, штормит. Но на авто не видно. Сдуло, наверное", – отметила блогер.

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По ее словам, строительство данного объекта Российская Федерация проводила только для попила денег и блокировки судоходства в протоке.

''Ветром сдуло!'' На Крымском мосту обнаружили новую проблему

Twitter RoksolanaToday&Крым

''Ветром сдуло!'' На Крымском мосту обнаружили новую проблему

Twitter RoksolanaToday&Крым

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 мая 2018 года оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.

Ранее на морском участке между Тузлинской косой в процессе опускания на опоры в воду упал один из железнодорожных пролетов Крымского моста.

14 ноября в Крыму при строительстве подходов к железнодорожной части Крымского моста были повреждены две трубы местной ТЭЦ.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Крымский мостНовости Крыма
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Хoзяин Хохлoв
Хoзяин Хохлoв
Чел на фото явно по январски одет
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Иванов Андрей
Иванов Андрей
Да нет проблем с крымский мостом! Проблемы видимо у тех кто пишет этот бред!!!
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Смирнов Игорь
Смирнов Игорь
Иванов Андрей,Не обращай внимание " RoksolanaToday&Крым" и " КРЫМский бандеровец " находятся в одной палате стационара. Одно удивляет, как психбольные получили доступ в интернет!
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