''Ветром сдуло!'' На Крымском мосту обнаружили новую проблему

В оккупированной Керчи под Крымским мостом не ходят суда из-за шторма.

При этом автомобильный транспорт на мосту также не ездит, пишет в Twitter RoksolanaToday&Крым.

"Вчерашний мост. Судоходства нет, штормит. Но на авто не видно. Сдуло, наверное", – отметила блогер.

По ее словам, строительство данного объекта Российская Федерация проводила только для попила денег и блокировки судоходства в протоке.

Twitter RoksolanaToday&Крым

Twitter RoksolanaToday&Крым

Вчерашний мост

Судоходства нет,штормит

Но на авто не видно.Сдуло,наверноеhttps://t.co/QyHLFp2Dgi — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 11 января 2019 г.

Сие сооружение кроме попила денег и блокировки судоходства в протоке взагалі ще для чогосьє є?

фотке дней несколько,новогодние,так сказать pic.twitter.com/G5Jk16D1zr — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 11 января 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 мая 2018 года оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.

Ранее на морском участке между Тузлинской косой в процессе опускания на опоры в воду упал один из железнодорожных пролетов Крымского моста.

14 ноября в Крыму при строительстве подходов к железнодорожной части Крымского моста были повреждены две трубы местной ТЭЦ.

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