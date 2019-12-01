"У Гитлера попросите!" Зеленского открыто предостерегли от "газовой иглы" Путина

Президент России Владимир Путин использует газ как оружие в войне с Украиной, поэтому Киеву нужно отказаться от газовых переговоров с Москвой.
С таким призывом выступил в эфире ObozTV ветеран войны на Донбассе, офицер резерва Мирослав Гай. "Зачем нам вообще российский газ? Нам сейчас пытаются доказать, что это дешевле… Знаете, бесплатный сыр только в мышеловке", – заявил он и добавил, что договариваться о поставках с Путиным – все равно, что просить газ у Гитлера.
По мнению Гая, в этом вопросе Украине нельзя выходить на переговоры с РФ с точки зрения общепринятых торговых отношений.
"Для них газ – это оружие. …Разговаривать о торговле нужно с теми, кто готов мирно торговать, жить и работать. Они же используют газ как средство для войны. И сейчас нас пытаются вернуть на эту иглу", – предупредил он.
Ветеран АТО выразил уверенность, что в Москве "уже склоняют" президента Украины Владимира Зеленского к газовому "сотрудничеству".
"Россия вообще готова нам давать газ очень дешево. Но за это они хотят взять наш суверенитет. Вот в чем вопрос. Если вы готовы своего сына или дочь поменять на газ… или продать за 100-200 долларов – то можете ли вы вообще называться человеком?" – возмутился Гай.
Он призвал Зеленского сделать свой выбор.
"Вот пусть Зеленский решит. Сейчас он моих детей, меня, мою страну, собирается продать за дешевый газ. И хочет рассказать, что мне от этого будет лучше. Да нет, наоборот. Я бы больше гордился страной, когда наконец бы заработал реверс. Мы должны быть максимально, насколько можем, самостоятельными", – подчеркнул офицер.
При этом он уточнил, что Украина должна быть независимой не только от России, но и в целом – надо использовать разные варианты получения газа.
"А вот так бросаться в объятия Путину – просто низко. И это предательство национальных интересов Украины во время войны. Идите у Гитлера попросите", – резко закончил Гай.
Ветеран АТО призвал Зеленского не продавать Украину за дешевый газ
ria.ru
Как писал OBOZREVATEL:
1 января 2020 года истекает срок договора о транзите российского газа через Украину. Владимир Путин уже пригрозил Киеву прекращением поставок. Со своей стороны, Украина заявила о готовности к остановке транзита.
26 ноября Владимир Зеленский сообщил, что в ходе телефонного разговора обсудил с Путиным подписание нового газового контракту.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук также подтвердил, что правительство делает все возможное для заключения выгодного контракта на транзит газа из России.
28 ноября стало известно, что в Вене (Австрия) прошли первые с 2014 года переговоры по "сотрудничеству в газовой сфере" между РФ и Украиной.
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