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1 декабря • обновлено в 21:24
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"У Гитлера попросите!" Зеленского открыто предостерегли от "газовой иглы" Путина

5.4т
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Президент России Владимир Путин использует газ как оружие в войне с Украиной, поэтому Киеву нужно отказаться от газовых переговоров с Москвой.

С таким призывом выступил в эфире ObozTV ветеран войны на Донбассе, офицер резерва Мирослав Гай. "Зачем нам вообще российский газ? Нам сейчас пытаются доказать, что это дешевле… Знаете, бесплатный сыр только в мышеловке", – заявил он и добавил, что договариваться о поставках с Путиным – все равно, что просить газ у Гитлера.

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По мнению Гая, в этом вопросе Украине нельзя выходить на переговоры с РФ с точки зрения общепринятых торговых отношений.

"Для них газ – это оружие. …Разговаривать о торговле нужно с теми, кто готов мирно торговать, жить и работать. Они же используют газ как средство для войны. И сейчас нас пытаются вернуть на эту иглу", – предупредил он.

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Ветеран АТО выразил уверенность, что в Москве "уже склоняют" президента Украины Владимира Зеленского к газовому "сотрудничеству".

"Россия вообще готова нам давать газ очень дешево. Но за это они хотят взять наш суверенитет. Вот в чем вопрос. Если вы готовы своего сына или дочь поменять на газ… или продать за 100-200 долларов – то можете ли вы вообще называться человеком?" – возмутился Гай.

Он призвал Зеленского сделать свой выбор.

"Вот пусть Зеленский решит. Сейчас он моих детей, меня, мою страну, собирается продать за дешевый газ. И хочет рассказать, что мне от этого будет лучше. Да нет, наоборот. Я бы больше гордился страной, когда наконец бы заработал реверс. Мы должны быть максимально, насколько можем, самостоятельными", – подчеркнул офицер.

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При этом он уточнил, что Украина должна быть независимой не только от России, но и в целом – надо использовать разные варианты получения газа.

"А вот так бросаться в объятия Путину – просто низко. И это предательство национальных интересов Украины во время войны. Идите у Гитлера попросите", – резко закончил Гай.

Ветеран АТО призвал Зеленского не продавать Украину за дешевый газ

Ветеран АТО призвал Зеленского не продавать Украину за дешевый газ

ria.ru

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Автор
Наталья Глазова
Темы
Российско-украинский конфликт Поставки газа в Украину Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персоны
Мирослав Гай Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Украина
Теги
транзит газа Россия - страна-агрессор переговоры по Донбассу
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Так і є. Це приниження для країни. Зрада інтересів та майбутнього нашої нації. Расія - не єдиний постачальник газу в Європі. Вибір є, тому не варто повертатись до колишньої залежності від Московії.
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Иванов Александр
Иванов Александр
Не, ну там где появляется Мирослав Гай и остальные порохолюбы все сразу становится на свои места. Короче, не переходя на личности все очень просто... Если Зеленский и Путин договорятся, то из схемы закупок между Россией и Украиной выпадает несколько Словацких фирм прокладок, которые принадлежат.....Кому догадайтесь с трех раз. А это сотни лямов прибыли за тот же российский газ... Реверс магистральной трубы не возможен в принципе... Конструктивно невозможен... А вот виртуальный- самое оно. Просто российский газ даже не покидает территорию Украины, а документально возвращается из Словакии, где он типа "смешивается" с другими газами... Реально деньги из воздуха... Без затрат, без вложений... Поэтому сейчас начнется... Зрада!!! Ганьба!!! Капитуляция!!!!
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Какой сцyкo реверс, тупoе дупло? Почему все aтoшники такие ипaнyтыe на всю скворечню? Хотя почему только атoшники, все xoxлоцeфaлы в принципе такие yeбaны. Тупиковая ветвь развития.
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Марченко Виталий
Марченко Виталий
Pavlov Dmitry, отвали
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