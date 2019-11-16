"Верните бабки!" Цимбалюк жестко ответил на угрозы Путина в адрес Украины

Президент России Владимир Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину с 1 января 2020 года. Таким образом, глава Кремля хочет принудить Европу надавить на Киев в вопросе возвращения миллиардных долгов "Газпрома" НАК "Нафтогазу".

"Решение Стокгольмского арбитража говорит именно об этом. Россия должна Украине уже 3 миллиарда долларов, а не наоборот. Россияне, надо заплатить", – заявил журналист Роман Цимбалюк на своем YouTube-канале.

По его словам, президент России начал готовить Украину и Европейский Союз к холодной зиме. Глава "Газпрома" также говорит, что зима будет очень холодной.

Журналист считает, что таким заявлениями глава Кремля добивается списания долгов.

"Мол прогибайтесь под нас и заставьте Украину простить долги", – отметил Цимбалюк.

"Верните бабки, которые вы нам должны. Где 3 миллиарда долларов?", – обратился журналист к Путину.

Глава Кремля хочет принудить Европу надавить на Киев

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