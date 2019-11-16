Главная Новости
16 ноября • обновлено в 07:22
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

"Верните бабки!" Цимбалюк жестко ответил на угрозы Путина в адрес Украины

Читать материал на украинском

Президент России Владимир Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину с 1 января 2020 года. Таким образом, глава Кремля хочет принудить Европу надавить на Киев в вопросе возвращения миллиардных долгов "Газпрома" НАК "Нафтогазу".

"Решение Стокгольмского арбитража говорит именно об этом. Россия должна Украине уже 3 миллиарда долларов, а не наоборот. Россияне, надо заплатить", – заявил журналист Роман Цимбалюк на своем YouTube-канале.

По его словам, президент России начал готовить Украину и Европейский Союз к холодной зиме. Глава "Газпрома" также говорит, что зима будет очень холодной.

Новости
Путин угрожает Украине: назван повод для прекращения транзита газа

Журналист считает, что таким заявлениями глава Кремля добивается списания долгов.

"Мол прогибайтесь под нас и заставьте Украину простить долги", – отметил Цимбалюк.

"Верните бабки, которые вы нам должны. Где 3 миллиарда долларов?", – обратился журналист к Путину.

Глава Кремля хочет принудить Европу надавить на Киев

Глава Кремля хочет принудить Европу надавить на Киев

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Место
Украина
Тег
транзит газа
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
6
11
Смешно
3
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Ушастый Цыммбалюк ну очень грозный. Прямо как жук навозный!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Колорад Ваня
Колорад Ваня
Xoxлы, вы дeбилы... и за последние 30 лет не было ни одного повода в этом усомниться. А Цимбалюк - яркий пример, подтверждающий этот факт.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Пигин Макс
Пигин Макс
Видимо ушастик совсем позабыл про "долг Януковича". Ну ничего, мы напомним...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги