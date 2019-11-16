"Верните бабки!" Цимбалюк жестко ответил на угрозы Путина в адрес Украины

Президент России Владимир Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину с 1 января 2020 года. Таким образом, глава Кремля хочет принудить Европу надавить на Киев в вопросе возвращения миллиардных долгов "Газпрома" НАК "Нафтогазу".
"Решение Стокгольмского арбитража говорит именно об этом. Россия должна Украине уже 3 миллиарда долларов, а не наоборот. Россияне, надо заплатить", – заявил журналист Роман Цимбалюк на своем YouTube-канале.
По его словам, президент России начал готовить Украину и Европейский Союз к холодной зиме. Глава "Газпрома" также говорит, что зима будет очень холодной.
Журналист считает, что таким заявлениями глава Кремля добивается списания долгов.
"Мол прогибайтесь под нас и заставьте Украину простить долги", – отметил Цимбалюк.
"Верните бабки, которые вы нам должны. Где 3 миллиарда долларов?", – обратился журналист к Путину.
Глава Кремля хочет принудить Европу надавить на Киев
Как сообщал OBOZREVATEL:
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину.
В ответ на это член правления российского газового монополиста, начальник департамента газового холдинга Сергей Кузнец заявил, что "Газпром" считает на данный момент невозможным заключение контракта на транзит газа с Украиной на европейских условиях из-за отсутствия в стране необходимых для этого структур.
Позже Россия заявила, что готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года, но только "на экономически рентабельных условиях".
"Нафтогаз" уже приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина хотела бы решить вопрос транзита газа с Россией, контракт на который заканчивается в конце 2019 года, уже в сентябре.
Предыдущий раунд переговоров по транзиту газа прошел в Брюсселе 19 сентября.
2 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия подпишет контракт на транзит газа с Украиной, если та до конца 2019 года имплементирует европейское энергетическое законодательство.
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