Верховный Суд узаконил авто на еврономерах: что изменится для владельцев

Постановление Верховного Суда о признании законным использования автомобилей с иностранной регистрацией, ввезенных в Украину в режиме "транзит", облегчит езду на евроавто только одному из десяти владельцев нерастаможенных машин.

В частности, данное решение распространяется только на лиц, которые лично приобрели транспортное средство на территории Европейского Союза и лично ввезли его в Украину, заявив о транзите, сообщает "КП в Украине".

"Преимущественное большинство владельцев нерастаможенных машин управляют ими по доверенности либо как представители иностранных компаний. Для таких штрафы остаются правомерными", – отметил адвокат Ростилав Кравец.

Более того, по словам юриста, после постановления Верховного Суда таможня может составлять протоколы на частников, хотя формально и не имеет на это права.

"Я бы не рекомендовал злоупотреблять неотрегулированной нормой Таможенного кодекса. Депутаты легко могут ее исправить, приняв изменения в закон. Но и до этого в каждом отдельном случае протокол придется оспаривать в судебном порядке, нанимая адвоката и оплачивая сбор. А это сегодня немалые расходы", – добавил Кравец.

"Не факт, что каждый суд первой инстанции будет руководствоваться теми же нормами, что и Верховный. В Украине прецедентного права нет", – резюмировал адвокат.

Напомним, что согласно данным Государственной фискальной службы, в Украину в режиме временного ввоза попали 2,7 млн автомобилей. Количество авто, которые были ввезены в режиме "транзит" и фактически находятся в Украине с нарушением сроков, достигло 110,4 тыс., а в режиме "временного ввоза" с нарушением сроков – 207,4 тыс.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее парламент принял кардинальное решение по автомобилям на еврономерах в Украине.