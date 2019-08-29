Кандидатуру уже внесли в Раду: кто станет новым премьер-министром

В Верховную Раду Украины внести кандидатуру Алексея Гончарука на должность премьер-министра. Его предложил президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщил сегодня представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук в кулуарах Рады. Поскольку президентская партия "Слуга народа" получила большинство мест в Раде, то скорей всего Гончарук станет будущим премьер-министром Украины.

Среди других кандидатов на посты в новом Кабмине – Ирина Венедиктова из списка "Слуги народа" в качестве министра юстиции, Тимофей Милованов как министр экономики и Оксана Маркарова, которая останется министром финансов.

Стефанчук добавил, что кандидатуру премьер-министра и новый состав Кабинета министров Верховная Рада утвердит одним голосованием, передает "Лига.net".

"Конечно, это голосование пакетом, кроме двух министров, которых вносит президент Украины", – заявил он.

Согласно Конституции, президент вносит в Верховную Раду кандидатуры премьер-министра, министра иностранных дел и министра обороны.

В то же время нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что их фракция не будет голосовать за новый Кабинет министров. В частности, он сказал, что не считает нужным голосовать за Гончарука, поскольку даже не знает его имени и ему о его достижениям ничего неизвестно.

Алексей Гончарук dsnews.ua

Что известно о кандидате:

Алексей Гончарук – магистр права (учился в Межрегиональной академии управления персоналом). Работал младшим юристом ООО "Городнянский завод продтоваров".

С 2005-го по 2008-й работал юристом в инвестиционной компании PRIOR-Invest, со второй половины 2006 года возглавлял юридический отдел этой компании. С 2008 года – арбитражный управляющий, основатель и управляющий партнер юридической фирмы Constructive Lawyers, специализирующейся на предоставлении юридических услуг в сфере инвестирования и финансирования строительства недвижимости.

С 2009 года – председатель Всеукраинской общественной организации "Ассоциация помощи пострадавшим инвесторам". Заместитель генерального директора ООО "Первая Украинская Индустриально-Инвестиционная Компания".

На выборах в Верховную Раду в 2014-м баллотировался от "Силы людей". Советник первого вице-премьер-министра Степана Кубива. Председатель третейского суда при "Союзе инвесторов Украины". С 2015-го по 2019-й – председатель независимого экспертно-аналитического центра Офис эффективного регулирования (BRDO).

С 2019-го – заместитель главы Офиса президента по экономическим вопросам.

Алексей Гончарук strana.ua

Чем запомнился Гончарук. Политик возглавил Офис эффективного регулирования. Это организация, которая финансируется ЕС. Они работали вместе с органами власти разных уровней, разрабатывали решения и поддерживали работу "реформаторов в министерствах". Самостоятельно Офис ничего воплотить в жизнь не мог, однако под руководством Гончарука принял участие в:

отмене обязательных печатей на документах ;

продажу недр через аукционы ;

запуске малой приватизации;

создании возможности оплачивать с мобильного счета некрупные покупки.

Новость дополняется...

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Зеленский предложит парламенту назначить на пост премьер-министра Алексея Гончарука.

Ранее сам Зеленский заявил, что рассматривает двух кандидатов на пост премьера.

По данным СМИ, Зеленский собирается оставить на должности министра финансов Оксану Маркарову.

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