Ваши вакцины в кармане у Веревского и Ко, или Знакомьтесь – новый олигарх

Монобольшинство прогнулось под группку из 20 депутатов под названием "Довира". Управляет ею аграрный олигарх (а иначе называть его нельзя) Андрей Веревский. Уже после принятия бюджета, после полного провала финансирования медицины, он продавил преступный и лоббистский закон – снизил для себя и нескольких крупных аграриев НДС с 20 до 14%. В результате все мы в разгар пандемии потеряем 16 млрд грн.

Эти деньги можно было потратить на закупку вакцин. Можно было повысить зарплаты медикам, которые за минималку, выживая, каждый день спасают жизни украинцев. Вместо это они осядут в карманах группки ярких латифундистов.

Да, есть и другие бюджетные дыры. В Украине нужно навести порядок с физлицами-предпринимателями, они не должны оптимизировать налоги и распространять контрабанду, а работать на себя и свои семьи. И к тем, кто действительно самозанятый, никаких претензий нет. Но такие, как Веревский, убивают веру в справедливость, создают неравные условия. Мелкий бизнес, который скрывается от налогов, задается вопросом: почему я должен платить, когда такие как Веревский одним решением лишают страну миллиардов и законно не платят?

Андрей Веревский смог хорошо заработать состояние, пусть и пользуясь льготами и преференциями. Это с большой натяжкой можно назвать бизнесом. Но то, что он делает сейчас, – уже не бизнес, это олигархия. Бессовестная и циничная. В разгар пандемии, в период, когда страна оказалась в очень сложной ситуации, когда катастрофически не хватает средств, когда медики из-за нищенских зарплат бегут из страны.

И ответить за такие действия должен не только Веревский, но и власть со своим монобольшинством, которое то есть, то его нет. Они пошли на этот позорный союз: пользуются поддержкой группы Веревского в Раде и за это дают ему зарабатывать за счет украинцев.

Именно он – тот человек, который лишил украинцев вакцин, а врачей – достойных зарплат. И поверьте мне, он, его семья, в случае чего, сбегут лечиться за границей. Он зарабатывает на Украине и плюет на нее. Украинский народ должен знать, кто несет за это ответственность.

в Украине ввели налоговую дискриминацию: одни аграрии должны платить 20% НДС, а для других (тех, которые производят и перерабатывают семена подсолнечника и т.д) – 14% НДС ;

решение выписано под компанию "Кернел" , которая занимается, в том числе, семенами подсолнечника;

производитель будет покупать сырье со ставкой НДС в 14%, а продавать по ставке в 20% . То есть мгновенно получит сверхприбыль;

по подсчетам налоговой, отдельная группка крупных латифундистов дополнительно получит 16 млрд грн;

доходы бюджета от "Кернел" и ему подобных компаний снизятся на 6%;

нарушается соглашение с ЕС о единой ставке НДС.

Что мы имеем в итоге? Один олигарх с группкой своих депутатов продавил особые для себя условия. Бюджет на ровном месте лишили 16 млрд грн! И это в то время, когда и представители аграрного рынка, и вся экспертная среда говорила: допустить этого нельзя.

Почитайте, к примеру, письмо крупнейшей аграрной ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" к главе профильного комитета Николаю Сольскому. Письмо написали после того, как законопроект о снижении ставки НДС приняли в первом чтении. Здесь очень подробно описали, почему бюджет потеряет деньги, почему такое новшество выгодно только тем, кто занимается сырьем, но не продает готовую продукцию. Ну и, конечно, Сольский никак не отреагировал. И я не удивлен.

С 2010 по 2019 год Украина увеличила часть сырьевого сектора с 15% до 34% экспорта. У Польши этот показатель составляет всего 2%, в Словакии – 3%. Кому-то выгодно, чтобы мы навсегда оставались сырьевым придатком. На этом можно зарабатывать миллиарды.

Поражает наглость и беспринципность, опираясь на которую принимали такое решение. Мол, тогда будет невыгодно делать скрутки. Будто скрутками пользуется только "Кернел". Почему только для них снизили НДС? Другие латифундисты не захотели коррумпировать нардепов?

Единственная группа, которая полностью поддержала позорное решение – "Довира" Веревского. По такому поводу они даже в полном составе явились в Раду. От "слуг" свои голоса отдали 169 человек. Среди них, например, глава фракции Давид Арахамия. При этом глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев инициативу не поддержал. В ОПЗЖ из 44 депутатов проголосовали 16. Что интересно, даже "Европейская солидарность", которая обычно игнорирует законопроекты власти, 18 из 27 человек решили пожертвовать украинским бюджетом. Одна фракция, которая нашла силы защитить бюджет страны – "Голос". Поименное голосование можно увидеть в файле ниже. Запомните эти фамилии.

Дирижер позорного оркестра коррупционеров – Андрей Веревский. Его состояние, по оценкам Forbes, в 2020-м составило более 10 млрд грн (или 360 млн долларов). Видимо, этих денег ему мало, поэтому он уже много лет лезет в политику и использует ее для продвижения собственных интересов.

Веревский и сам ходил в Раду в рядах "Партии регионов". Потом, видимо, решил, что нет смысла просиживать штаны в парламенте, легче взять "на зарплату" группку депутатов. Он даже создал себе карманную ассоциацию и зарегистрировал ее на пр. Шевченко, 3 (там же зарегистрированы и юрлица "Кернел"). Представитель этой ассоциации попал в Раду в списке "Слуги народа".

Как настоящий олигарх Веревский спонсирует разных депутатов в разных фракциях и группах. Всех их объединяет одно – желание ради обогащения своего патрона забрать средства из бюджета и переложить в карман крупнейшего латифундиста.

Вскоре я детально расскажу, на чем на самом деле обогатился Веревский, как много лет использовал схемы для лоббирования своих интересов в Раде и покажу, где и как живет олигарх. Страна должна знать своего "героя"! Когда простым украинцам не будет хватать вакцин от коронавируса, а врачам – денег до зарплаты, знайте, кто забрал миллиарды из общего бюджета страны и с кого требовать компенсацию!

Продолжение следует...