Венедиктова попыталась объяснить, откуда у нее часы Hublot

Генпрокурор Ирина Венедиктова, комментируя скандал со своими часами марки Hublot, заявила, что все вещи, которые подлежат декларации – у нее задекларированы.

Об этом она написала в пятницу, 27 марта у себя в Facebook.

"Дорогие часы Генпрокурора". Я подаю декларации очень много лет. Я сознательно перешла в публичную плоскость. И я каждый день критически оцениваю, что и где я говорю, с кем и как я общаюсь, как я выгляжу по сути и по форме. Все продумано до мелочей. Мне нечего скрывать. Все вещи, которые подпадают под декларирование - все задекларировано. Не надо бояться. Давайте жить по закону", - написала Венедиктова.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Центре противодействия коррупции рассказали, что генпрокурор Ирина Венедиктова забыла указать в своей декларации швейцарские часы Hublot стоимостью в 10 тысяч евро. В связи с этим, там пообещали обратиться по этому поводу в НАПК.

Также на этой неделе Венедиктова задекларировала Porsche Cayenne, земельные участки, 13 банковских счетов и дом площадью почти 400 кв.м. А 17 марта президент Украины Владимир Зеленский срочно прибыл в Верховную Раду. Выступая с трибуны парламента, он дал добро на назначение Ирины Венедиктовой генеральным прокурором.

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