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"Ваша карта заблокирована!" В Украине мошенники запустили новый развод

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В Украине мошенники для выманивания денег запустили новый развод с помощью СМС-сообщений.

На это в сети жалуются пользователи, которые уже получили подозрительные уведомления. В частности, они публикуют скриншоты.

В сообщении отмечается, что карта пользователя якобы "заблокирована банком" и для восстановления доступа необходимо пройти авторизацию.

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Мошенничество в сети

Мошенничество в сети

Иллюстрация

"Ваша карта заблокирована!" В Украине мошенники запустили новый развод

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине мошенники устроили массовую рассылку сообщений на мобильные телефоны о крупной сумме выигрыша.

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Тема
мошенничество в Киеве
Место
Украина
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
В этом концлагере мародеров проблема придумать причину обворовать?!))
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