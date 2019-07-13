"Ваша карта заблокирована!" В Украине мошенники запустили новый развод

В Украине мошенники для выманивания денег запустили новый развод с помощью СМС-сообщений.
На это в сети жалуются пользователи, которые уже получили подозрительные уведомления. В частности, они публикуют скриншоты.
В сообщении отмечается, что карта пользователя якобы "заблокирована банком" и для восстановления доступа необходимо пройти авторизацию.
Мошенничество в сети
Иллюстрация
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине мошенники устроили массовую рассылку сообщений на мобильные телефоны о крупной сумме выигрыша.
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