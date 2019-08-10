В Запорожье обнаружили свыше тонны опаснейшей еды: что произошло

В Запорожье Госпродпотребслужба не допустила в оборот более одной тонны арбузов.

В частности, Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов выявила, что содержание нитратов в них почти в четыре раза превышало допустимую норму, говорится на сайте ведомства.

"На агропродовольственных рынках города Запорожье специалистами государственных лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы исследовано 656 проб бахчевых культур", – отмечается в сообщении.

По результатам исследований выявлено 20 случаев превышения допустимого уровня содержания нитратов.

При исследовании бахчевых культур на содержание нитратов, минимальный показатель составлял 3,8 мг/кг, максимальный – 352,5 мг/кг, что почти в четыре раза выше допустимой нормы.

Норма содержания нитратов в арбузах составляет 60 мг/кг, дынях – 90 мг/кг.

"При покупке бахчевых на рынках, требуйте экспертный вывод лаборатории, если покупаете в магазине – сопутствующие документы, подтверждающие безопасность этой продукции. Ни в коем случае не покупайте арбузы и дыни на стихийных рынках", – резюмировали представители Госпродпотребслужбы.

По результатам исследований выявлено 20 случаев превышения допустимого уровня содержания нитратов

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине стоимость овощей пойдет на спад из-за увеличения предложения отечественной продукции.

"Пока по некоторым позициям присутствует импорт, но почти весь импорт по ранней продукции вытеснит отечественное производство… К тому же в этом сезоне посадили больше ранних овощей, чем в предыдущие годы", – сообщила представительница оптового рынка "Шувар" Татьяна Гетьман.

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