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5 июня • обновлено в 18:14
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В Укрэксимбанке отреагировали на звонок Зеленского Менгеру

2.7т
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Наблюдательный совет Укрэксимбанка отреагировал на звонок президента Владимира Зеленского с жалобой на то, что банк не хочет проводить реструктуризацию кредитов.

Наблюдательного совета банка опубликовал обращение к своим клиентам.

"Мы настроены поддерживать своих клиентов на пути выхода из кризиса и призываем их как можно быстрее начать официальную и прозрачную коммуникацию с соответствующими органами управления Банка", – отмечается в сообщении.

В Укрэксимбанке напоминают, что что в компетенцию обновленного правления банка входит решение текущих бизнес-дел таким образом, чтобы учесть как интересы банка, так и интересы клиента.

Зеленский позвонил главе банка

Зеленский позвонил главе банка

В банке подчеркивают, что "контроль за эффективностью работы правления является исключительной компетенцией наблюдательного совета, а не акционера или любого другого политического органа".

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 июня Зеленский позвонил главе Укрэксимбанка Евгению Мецгеру после того, как бизнесмены из Хмельницкой области пожаловались на трудности с реструктуризацией кредитов.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Место
Украина
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