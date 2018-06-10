В Украину зашел еще один лоукостер: названы рейсы

На украинский рынок вышел новый грузинский лоукостер Myway, который запустил рейсы из Харькова.

По информации компании, регулярные рейсы в Тбилиси и Батуми будут открыты 12-13 июня, передает avianews.com.

Рейсы Харьков-Тбилиси будут выполняться с 12 июня по вторникам и субботам, а Харьков-Батуми - с 13 июня по средам и субботам.

На обоих маршрутах будут использованы самолеты Boeing 737-800.

Кроме того, авиакомпания планирует открыть рейсы в Киев, Тель-Авив, Тегеран, Минск, Дубай, Санкт-Петербург, Москву, Самару и Пекин (через Урумчи).

В настоящее время флот лоукостера состоит из двух Boeing 737-800, которые были выпущены в 2007 году и ранее использовались авиакомпанией Shandong Airlines (Китай).

В планы компании также входит пополнение флота по одному самолету в начале июля ив декабре.

Стоит отметить, что Myway Airlines является проектом китайской группы Hualing Group. В настоящее время штат лоукостера состоит из 150 сотрудников.

Как писал OBOZREVATEL, новый украинский лоукостер SkyUp получил разрешение Госавиаслужбы на полеты по 55 регулярным и чартерным маршрутам.